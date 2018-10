Joven se tatúa frase traducida con Google y le llueven burlas

REDACCIÓN 11/10/2018 02:47 p.m.

La joven de 26 años, Naz Mila, es una celebridad turca que fue la burla de muchos internautas por tatuarse en la pierna una frase mal traducida en Google.

De acuerdo a Grupo Fórmula, la joven de Azerbaiyán, compartió una fotografía de su nuevo tatuaje, el cual abarca de su cadera hacia lo largo de su pierna derecha.

Pero sus seguidores encontraron un error en su tatuaje, la frase que decidió plasmar en tinta en su cuerpo y no tardaron en caer las burlas.

Cabe señalar que Naz Mila quería que en su cuerpo se leyera "Sólo Dios puede juzgar mis errores y verdades"

"Only God can judge my mistakes and truths", en cambio, su tatuaje reza "Puedo juzgar a un único Dios con mis errores y errores","I can judge a single god with my wrongs and wrongs".

Sus seguidores y otros usuarios de la plataforma comenzaron a burlarse de ella y a criticarla en los comentarios, que la chica terminó desactivando. No obstante, su publicación se volvió viral y ahora tiene más de 40 mil reacciones.

