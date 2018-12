Tatuaje Aristemo: la pareja selló su amor con tatuaje y tunden las redes

La pareja gay que creó Televisa para volver a posicionarse como el favorita de las telenovelas, fue tendencia en redes por lo que sucedió en el capitulo del miércoles, todo el mundo estaba hablando de "TATUAJE ARISTEMO".

De acuerdo con E-consulta, "Mi marido tiene más familia" es una exitosa producción de Televisa en donde se muestra la historia de amor entre Aristóteles Córcega y Cuauhtémoc, el hijo del popular Pancho López.

Pero Televisa ha conquistado a la audiencia con la pareja de chicos, ya que se volvieron tendencia cuando se hicieron novios, esto por la declaración de amor que protagonizaron.

TATUAJE ARISTEMO se convirtió en tendencia la noche del miércoles, ya que la pareja selló su amor con un tatuaje.

En el último capítulo se ve el momento en que van a un lugar de tatuajes para realizarse una misma imagen; pero lo que fue motivo de memes fue el choque de puños entre la pareja, muchos no entendieron la muestra de afecto que se dieron.

Así, Televisa tiene a una pareja gay llamando la atención de las redes, dándole a su audiencia un tema polémico, pero a la vez novedoso en la televisión abierta.

Es que la vocesita de Ari cuando le dice "nada mas te aprovechas de que me importas" osea yo me les gabriele TATUAJE ARISTEMO pic.twitter.com/4IvvTCkTsX

NO YA NETA SI SIGUEN CON SU CHOQUE DE PUÑOS ME PERDERÁN. SI NO QUIEREN DARNOS BESO NOS PUDEN DAR UN AGARRÓN DE MANOS, CARICIAS EN LA MEJILLA, UN BESO EN EL CACHETE. DIGO HAY MANERAS DE MANTENER EL INTERÉS CHINGON.



SE TENÍA QUE DECIR Y SE DIJO. BYE



TATUAJE ARISTEMO pic.twitter.com/LHHcumQld6