Renuncia Tatiana a Segob; "No hay telenovelas con AMLO"

Luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la invitara a participar en su gabinete como subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Tatiana Clouthier informó que no tomará el cargo.

"No hay telenovelas por escribir y sí cariño y trabajo de la mano con Andrés Manuel", publicó Tatiana en su cuenta de Twitter, y afirmó que asumirá el cargo de diputación.

La ex coordinadora de campaña del ahora presidente electo, señaló para Milenio que, "habremos de estar anunciando lo que se tenga que anunciar, pero tenemos que caminar con los procesos, no podemos dar el segundo paso cuando no hemos dado el primero".

Tatiana seguirá con su proceso como diputada Federal en la próxima LVIV Legislatura, que comenzará el próximo 1 de septiembre.

bl