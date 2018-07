Tatiana Clouthier: había mejores opciones que Manuel Bartlett

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 30/07/2018 04:35 p.m.

Tatiana Coluthier, excoordinadora de campaña del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, aseveró que había mejores opciones que Manuel Bartlett para ser titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero "no se acaba el país", dijo.

Creo que había mejores opciones, y que una persona que no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el País", opinó Tatiana Clouthier quien fue coordinadora de campaña del ahora virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior al comentar sobre las opiniones diversas y críticas que se han dado en contra de la posible designación de Manuel Bartlett como director de la CFE en el régimen del tabasqueño.



Clouthier asegura que ella no ofreció consejo a Andrés Manuel López Obrador, y que este no la consultó para hacer la designación ni le pidió consejo alguno.

Los consejos en la vida no sirven, si sirvieran tendríamos una institución que vendiera consejos, yo proveo información y el señor decide". "No me ha preguntado mi opinión", insistió.

También explicó que por el momento ella no tiene cargo asignado en el futuro gobierno, y que por el momento se dedica a la transición aunque reconoció que se maneja que podría ir a la subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles.

Después interrogada acerca del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez que ha estado renuente a reunirse con el Presidente electo dijo: "Ni soy el Presidente, ni soy la que reparte dinero, ni soy la que le recibe las quejas a El Bronco".

Asimismo, indicó que "el que se va a la esquinita y se esconde, no quiere encontrar solución", por lo que agregó que no ve problema alguna para que haya buena relación.

"No veo porque no, son dos personas, las dos tienen capacidad, las dos quieren lo mejor para la comunidad y habrá que hacer lo que se tiene que hacer"

Clouthier asistió a la firma de un convenio con la organización Redes Quinto Poder y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para llevar talleres a la población vulnerable.

