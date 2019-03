20 años sin Jaime Sabines, uno de los poetas nacionales más prolíficos del siglo XX

REDACCIÓN 19/03/2019 01:07 p.m.

Jaime Sabines Gutiérrez fue un querido y respetado poeta, ensayista y político mexicano, nacido en Tuxtla Gutiérrez el 25 de marzo de 1926 y fallecido en Ciudad de México el 19 de marzo de 1999. Su padre, Julio Sabines, fue uno de los responsables de su amor por la poesía, y probablemente de su personalidad sencilla y accesible, una de las razones de su éxito en vida. A los 19 años comenzó a estudiar medicina, para darse cuenta poco tiempo después de que su lugar estaba en la literatura. Resulta curioso que tanto su esposa como sus cuatro hijos tuvieran nombres que comenzaban con "j", inicial del nombre de su padre, así como del suyo propio y el de sus tres hermanos.

Como escritor fue muy prolífico; si bien difundió su poesía desde los 18 años, con "Horal", su primer poemario, comenzó en 1950 una serie de publicaciones que culminaría pocos años antes de su muerte. Sabines reconoció la importancia del estudio técnico para su evolución como escritor, para encontrar su propia personalidad, sin dejar de inspirarse en Neruda o Lorca, entre sus otras fuertes influencias. Su amor por su padre quedó plasmado en un poema que el mismo autor consideró su mejor obra, "Algo sobre la muerte del mayor Sabines".

DATOS QUE DESCONOCÍAS SOBRE JAIME SABINES:

Aunque siempre mostró gusto por la literatura, inició la carrera de medicina en 1945

Escribió el poema Tarumba mientras trabajaba en la tienda de telas de su hermano

En el círculo literario lo apodaban "El francotirador de la literatura" por su habilidad para jugar con la realidad

Su última voluntad fue ser enterrado al lado de sus padres en el Panteón Jardín de la Ciudad de México

Octavio Paz llegó a considerar a Sabines como uno de los mejores poetas contemporáneos de la lengua hispana

Cuando regreso a Tuxtla, escribía un soneto diario, con el único objetivo de no olvidar el arte de escribir.

ALGUNAS DE SUS OBRAS:

En su obra se confunden temas profundos como el amor, la soledad y la muerte, impregnados por sus propios sentimientos, que se rebelan ante la realidad de una sociedad cambiante y en decadencia. Su mensaje es profundo, apasionado y realista, reflejando crudamente y en lenguaje sencillo, las oposiciones más trascendentes de la vida cotidiana.

En 1950, escribió "Horal", en 1951 "La señal" y en 1952 "Adán y Eva".

En 1953, contrajo enlace con Josefa "Chepita" Rodríguez Zebadúa, de cuya unión nacieron sus cuatro hijos.

En 1956, publicó "Tarumba", recibiendo en 1959 el premio "Chapas"en su ciudad natal, en reconocimiento a su obra. En 1961, crea "Diario semanario y poemas en prosa", en 1962 "Poemas sueltos", en 1967 "Yuria" y en 1972 "Maltiempo". Ese mismo año fue galardonado con el premio Xavier Villaurrutia.

Escribió en 1973 "Algo sobre la muerte del Mayor Sabines", iniciando a partir de 1976, su actuación política, siendo diputado federal por Chiapas (1976-1979), y por el Distrito Federal (1988) en el Congreso.

En 1982 obtuvo el premio Elías Sourasky y en 1983 el premio Nacional de las Letras.

Víctima de un cáncer, falleció a los 72 años, el 19 de marzo de 1999, en el Distrito Federal.

