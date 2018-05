La tarta y el menú de la boda real: 30 chefs y sus asistentes preparan el banquete

REDACCIÓN 18/05/2018 06:19 p.m.

Un total de 30 chefs y sus asistentes se encargarán de elaborar el menú de la boda del príncipe Enrique con Meghan Markle de cara al próximo 19 de mayo y al que asistirán 600 invitados.

De acuerdo con Harper's Bazaar, el jefe de cocina de la reina Isabel II, Mark Flanagan, dirigirá a todo el equipo que preparará los platos con ingredientes frescos de las fincas de la casa real inglesa.

We dropped in on the Kitchens at Windsor Castle, who will shortly begin final preparations for the #RoyalWedding.



Take a look behind the scenes with Royal Chef Mark Flanagan and his team: https://t.co/91PHLXKv3v pic.twitter.com/2W3w1IhQdh