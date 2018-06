ELECCIONES 2018

"La Saltense", la tarjeta con la que compran el voto en Jalisco

Una copia de tu tarjeta de elector y comprometerte a votar por el PRI son los requisitos para recibir este beneficio en el municipio de El Salto

REDACCIÓN 14/06/2018 08:58 a.m.

(Imagen tomada de la web)

Mil 800 pesos al mes le fueron ofrecidos a María si entregaba a promotores del candidato a alcalde de El Salto, Jalisco y además se comprometía a votar por él.

María dio a conocer que personas identificadas como pertenecientes al equipo de Joel González, candidato priísta, le ofrecieron una tarjeta, conocida como "La Saltense", con la que podría cobrar este dinero por un tiempo indefinido, una vez que este sea ganador.

"Me pedían mi credencial de elector, se la querían llevar, le dije 'no, cómo te la voy a dejar si esto me identifica hasta para ir por la leche a la Liconsa', entonces me pidieron una copia".

El periódico Reforma pudo constatar físicamente que esta tarjeta no cuenta con ninguna banda electromagnética, chip o número de folio que pudiera probar algún respaldo bancario.

También en El Terrero le sucedió lo mismo a la esposa de Carlos, cuando le "obsequiaron" esta tarjeta, con las mismas condiciones y promesas.

Este beneficio se está otorgando en zonas marginadas por medio de líderes vecinales y grupos de simpatizantes que visitan los hogares de personas, evitando lugares públicos para no ser "descubiertos".

La casa de campaña de González, ubicada en la Colonia Las Pintas, fue visitada por Reforma para corroborar el uso de las tarjetas.

"Ya entrando el Ayuntamiento (...) se hace un padrón de las personas que necesitan el apoyo (y) se hace un estudio socioeconómico y entonces vemos si son aptos para recibir ese apoyo", advirtió una colaboradora.

El artículo 449, fracción primera, inciso "e", de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que constituyen infracciones a la ley de los órganos de gobierno municipales la utilización de programas sociales y de sus recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido o candidato.

(Con información de Reforma)

