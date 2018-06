Redes Sociales

Joven revela: "Mis dedos del pie se pudrieron por usar un DIU"

La joven de 25 años acudió al ginecólogo para realizarse un ultrasonido en el estómago y útero, pero no encontraron el DIU

REDACCIÓN 06/06/2018 05:51 p.m.

La mujer de Baltimore, llamada Tanai Smith, compartió detalles de su desafiante recuperación después de que su dispositivo intrauterino (DIU) se movió y luego se rompió dentro de su cuerpo. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Una mujer de 25 años en Estados Unidos tuvo una complicación después de colocarse un Dispositivo Intrauterino y que la hizo perder los ovarios y dedos del pie.

Tanai Smith de Baltimore, Maryland, acudió con su ginecóloga y le recomendó ponerse un DIU hormonal que evitaría un embarazo hasta 5 años, de acuerdo a Hoy Estado de México.

Recordemos que no necesita mantenimiento y es altamente efectivo para evitar un embarazo no planeado.

El procedimiento fue normal, con una simple complicación: al cortar los hilos del DIU, que deben medir de 2.5 a 5 cm en el útero para localizar y remover el dispositivo, la doctora le mencionó a Tanai que los había cortado un poco más de lo normal.

Todo iba bien, pero 3 años después, en una consulta con otro ginecólogo, le dijeron que su DIU no estaba a la vista, después de una revisión.

Cabe señalar que aunque estos dispositivos llegan a caerse, el de ella seguía ahí.

Tanai se hizo un ultrasonido en el estómago y útero, pero no encontraron el DIU. Como no presentaba síntomas, no se preocupó más al respecto, hasta que fue demasiado tarde.

Tras sufrir fuertes dolores, en el hospital le realizaron unos rayos X y ahí estaba su DIU, encajado en la pared del estómago. Sin embargo, cuando se realizó la operación, el dispositivo ya se había roto en 4 piezas y había migrado del estómago al hígado.

Al final pudieron quitar todas las piezas con 3 incisiones alrededor del ombligo de Tanai.

Después de la cirugía, Tanai empeoró y tuvo que regresar al hospital, otra vez le realizaron otros rayos X y la sometieron a una cirugía de emergencia.

El cirujano tuvo que retirar sus ovarios y útero porque se habían podrido dentro de su cuerpo. Tras la segunda cirugía, desarrolló una infección llamada sepsis por la exposición a las bacterias o estrés de la cirugía. En respuesta a ello, su presión bajo y sus riñones dejaron de funcionar, así que tuvo que recibir diálisis.

Luego le quitaron los dedos del pie izquierdo y las puntas del derecho y ahora por fortuna, Tanai recuperó la sensibilidad de sus manos y sólo perdió 5 dedos, pero sigue recuperándose del cambio y las cirugías, especialmente porque ya no camina como antes y ahora vive recaudando fondos pues no puede trabajar.

