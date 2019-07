Tania Ruiz se ausenta de redes y no felicita a Peña Nieto en su cumpleaños ¿Duró poco el amor o solo lo olvidó?

Enrique Peña Nieto no reveló dónde pasó su cumpleaños, sin embargo, las publicaciones hechas por sus hijos, indican que el ex presidente lo celebró junto a ellos (FOTO TOMADA DE WEB)

El pasado sábado, el ex presidente Enrique Peña Nieto, cumplió 53 años de vida, por lo que recibió diversos mensajes de felicitación a través de las redes sociales. Sin embargo, la gran ausente fue su novia, la modelo potosina Tania Ruiz, quien ha permanecido ausente de redes.

De acuerdo con El Imparcial, a diferencia de los seis años anteriores, Peña Nieto no reveló dónde pasó su cumpleaños, pero se supuso que fue con sus hijos, gracias a las fotografías que publicaron en Instagram.

¿DURÓ POCO EL AMOR O SOLO LO OLVIDÓ?

En esta ocasión, Tania Ruiz, del ex mandatario no dejo ver ni sus luces, pues a pesar de que hace ya unos meses se la ha pasado derramando miel hacia Peña Nieto, no le dedicó ni unas mañanitas o un mensaje de amor.

Quienes no dudaron en felicitarlos fueron sus hijos, Nicole, Paulina y Alejandro Peña Pretelini, pues festejaron al ex presidente cargándolo para una fotografía, la cual recibió miles de "me gusta" en Instagram.

