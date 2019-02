Tania Ruiz Eichelmann niega a Enrique Peña Nieto: "Yo estoy soltera... estoy libre"

REDACCIÓN 12/02/2019 01:48 p.m.

De la noche a la mañana, la modelo Tania Ruiz Eichelmann acaparó los titulares de diferentes medios tras ventilarse una fotografía en la que aparece con el ex presidente Enrique Peña Nieto en Madrid. Las primeras versiones señalaban que Eichelmann era la presunta amante de Peña Nieto, versión que ella misma desmintió en el programa "El Gordo y La Flaca", de Univision, donde dio su primera entrevista.

De acuerdo con Infobae, Tania Ruiz fue puntual al referirse a esta situación de la que, asegura, ha podido mirar el lado positivo, pues lo más importante es continuar con su vida enfocada en sus múltiples proyectos. Así mismo, habló de su actual estatus sentimental para despejar cualquier duda que pudiera existir.

En la entrevista se le cuestionó de forma directa sobre su vida sentimental, "¿qué hay de cierto con todo lo que se ha dicho?", la modelo de 31 años respondió de forma directa: "Yo estoy soltera y la verdad yo no estoy lastimando a nadie ni haciendo nada, estoy libre..."

Tania Ruiz Eichelmann también habló de cómo se siente ahora, luego de todos los rumores que se han dicho en diversos espacios.

"Ahora sí que es una polémica y esto es nuevo para mí, pero yo siempre trato de verle el lado positivo a las cosas, los seguidores aumentaron mucho, muy lindos mensajes me han mandado...", comentó.

Tranquila, y dispuesta a continuar con su día a día, también fue honesta al confesar que nunca imaginó que la circunstancia se plantearía de esta manera. "Más bien esto es una polémica que está así enorme, entonces así vivir como lo estoy viviendo hoy, como pasaron las cosas hoy yo creo que, de esta manera, no...", aseguró. Sonriente, también señaló que se trata de un acontecimiento al que se han dado otras interpretaciones, sobre todo cuando fue captada junto al ex presidente por la lente de un paparazzi. "Yo venía llegando de viaje y fui a recoger a Carlota mi hija a casa de su papá, entonces voy a recogerla y en eso empiezan a traer esa foto y dice su papá: "Mira lo que están publicando", en eso veo la foto y en sí la foto no dice nada... Habíamos ocho personas más, fue una situación sin argumentos", aseguró.

A lo largo de su charla con El Gordo y la Flaca, Tania también aprovechó para hablar de sus inquietudes profesionales y de aquellas cosas en las que se ocupa actualmente, a la par de mantenerse enfocada en su faceta de mamá. "Me dedico al modelaje, estudió administración de empresas, pasarelas comerciales, tuve también una empresa de pulseras... a mí me encantan todos los lentes, vestirme bien loco y de colores...", aseguró, sin dejar de mencionar que también se siente atraída por el diseño de modas.

