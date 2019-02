¿Tania Ruiz le manda mensajes de amor a Enrique Peña Nieto en redes sociales?

REDACCIÓN 04/02/2019 11:26 a.m.

Sin duda uno de los nombre más sonados en los últimos días es el de Tania Ruiz Eichelmann a quién se le ha relacionado sentimentalmente con el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Debate, la modelo Tania Ruiz Eichelmann ha acaparado los titulares de la prensa, supuestamente porque viven un tórrido romance, pero dicho romance ha tomado gran fuerza a raíz de los rumores del supuesto divorcio con Angélica Rivera.

Ante todo el revuelo que se ha originado en días pasados con el destape de este supuesto romance, Tania Ruiz Eichelmann, quien se había mantenido con un perfil bajo en redes sociales ha roto el silencio.

Cabe señalar que en sus últimas publicaciones en sus Instagram Stories ha compartió una serie de mensajes de amor, y sus seguidores han asegurado que son para Enrique Peña Nieto.

Les deseo mucho amor y bendiciones en la vida de cada uno de ustedes. Suelten lo que no sea amor. Vivan el aquí y el ahora. Todo lo que nos rodea es bueno. Me relajo en mi paz porque creo en el proceso de la vida. ¡Todo está bien!, comentó Tania Ruiz Eichelmann.

En otro mensaje en sus Stories de Instagram, Tania Ruiz Eichelmann compartió estas palabras que muchos han interpretado como una declaración de amor para Enrique Peña Nieto.

Amado mío, esta vida no es una prueba ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas, escribió.

Asimismo comentó en otra Storie: "lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo por ti".

En el más reciente mensaje, la joven modelo Tania Ruiz Eichelmann agradeció a todos sus seguidores por los mensajes que le han enviado: "Acuérdense que cada emoción que tenemos, es por la que estamos pensando".

Recordemos que en la edición de febrero de la revista "Quién" dedica su portada a la ex Primera Dama Angélica Rivera, titulando: "sola en privado y con Peña en público". Señalan que desde hace ya meses están separados y que incluso, como reveló la periodista Lourdes Mendoza, Ángélica Rivera pasó el fin de año en la ciudad de Miami sin Enrique Peña Nieto.

