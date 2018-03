Espectáculos

Esta es la razón por la que Tania Rincón no puede ver a Guillermo Ochoa

La conductora de "Venga la Alegría" durante una entrevista reveló las causas por las que le cae mal el arquero del América

REDACCIÓN 16/03/2018 12:34 p.m.

El nombre completo de la querida conductora es; Tania Vanessa Rincón Sánchez, quien es originaria de La Piedad, Michoacán. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Una de las conductoras más queridas del matutino "Venga la Alegría" es Tanía Rincón quien hace unos días se subió a auto del "Escorpión Dorado" para platicar sobre cómo inició su carrera en el medio del espectáculo.

#OscarAztecaUno Una publicación compartida de Tania Rincón (@taniarin) el Mar 3, 2018 at 1:39 PST

Durante la entrevista habló de sus vivencias y confesó quién es la persona más mamon. de los que ha entrevistado.

¿Sabes a quien detesto hasta la fecha? ¡A Memo Ochoa!, expresó Tanía Rincón.

De acuerdo Debate y distintos portales de noticias, Tania Rincón contó que un día de Fox Sports la mandaron a entrevistarlo porque el portero era la imagen de un videojuego, pero Ochoa no se la concedió.

PRIMERAS IMÁGENES DE CAMILA SODI EN BIOSERIE DE LUIS MIGUEL

"No, no, no voy a dar entrevista", fueron las palabras que Tanía recuerda que Ochoa le respondió."Me repateó", agregó la conductora de "Venga la Alegría", quien además añadió que es una seguidora del equipo América.

El nombre completo de la querida conductora es; Tania Vanessa Rincón Sánchez, quien es originaria de La Piedad, Michoacán.

auc

LEA TAMBIEN Nuevo avance de bioserie de Luis Miguel con Diego Boneta Los fans del cantante Luis Miguel viralizaron el nuevo tráiler en redes sociales

LEA TAMBIEN Eiza González consigue protagonizar película en Hollywood La actriz mexicana Eiza González participará en al menos cuatro películas este año

LEA TAMBIEN Estos son los artículos que no podrás ingresar al "Vive Latino" Te compartimos una lista de lo que sí y no debes llevar al festival más grande de la CDMX