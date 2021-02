El frío cala hasta los huesos

Tamaulipas (La Silla Rota).- “Desde ayer, por la tarde; nos venimos. El viento soplaba fuerte no se aguantaba tuvimos que venir aquí para pasar el frío”, comentó Luis Tobias, un hombre que vive con su esposa Josefina Mata y sus tres hijos al pie de la sierra Madre Oriental y quienes tuvieron que abandonar su casa para acudir a un albergue debido a las bajas temperaturas de los últimos días.

Más de 235 personas se encuentran refugiadas en albergues debido a las bajas temperaturas que se registran este día en Tamaulipas. Protección Civil del Estado indicó que por ahora no se tienen reportes de decesos de personas por hipotermia.

Mientras toma una taza de café y con una pieza de pan en la mano, María Trinidad de la colonia Altas Cumbres, comentó: “yo ya estoy vieja y con el frío me duelen los huesos. Allá donde vivo el frío no se aguanta. Allá en la ciudad la temperatura es un grado, acá es de bajo cero grados. Mi casa es de material, pero no está enjarrada el frío se mete por donde pues también me faltan vidrios en las ventajas”.

En la colonia ampliación Tamatán vive María de los Ángeles Pérez, y cuenta: “por el viento de ayer nunca se había sentido un frío tan helado que cala hasta los huesos. También desde anoche nos venimos al albergue aquí se está más calientito y bueno el frío lo vamos pasando un poco mejor”.

Me vine con mis dos hijas al refugio pues allá arriba hace mucho frío y pues uno puede enfermarse de los bronquios, gripa. Esperemos que el frío pase pronto”, comentó.

Rubén Valero, coordinador de Protección Civil del municipio de Victoria, indicó que se estuvieron atendiendo llamados para trasladar a los albergues a personas indigentes.

“Algunos indigentes se negaron a ir a los albergues. Incluso se solicitó el apoyo de la Policía Estatal para llevarlos no podemos obligarlos a ir a los albergues, pero si se les entrego ropa de invierno, cobijas y se les dio comida caliente”, indicó.

Por otra parte, apuntó que debido a los fuertes vientos registrados la tarde de ayer, dos árboles estuvieron a punto de caer así como también un anuncio espectacular por lo cual se tomaron medidas como cortar los árboles.

También debido a los vientos se registró un incendio en el basurero municipal, la ligera lluvia que se presentó permitió que este pudiera ser controlado y no se expandiera.

Por ahora no se reportan decesos de personas por hipotermia.

Es en las localidades del norte de la entidad donde se han registrado las temperaturas más bajas, siendo por debajo de los cero grados.

En el centro y norte del Estado el termómetro se ubicó entre los 3 y 0 grados pero debido a la presencia de lluvia y vientos la sensación térmica era de menos 3 grados centígrados .

La Coordinación de Protección Civil informó que en Nuevo Laredo se encuentran albergadas 70 personas; en Reynosa, 25; Matamoros, 60; Valle Hermoso, 23; Río Bravo, 15; en la ciudad capital, 10; en Tampico, Madero y Altamira, 23.

En los albergues a los refugiados le están siendo proporcionados cobijas, colchonetas, alimentos calientes, así como la atención médica necesaria.

La ciudadanía fue alertada para mantener las medidas de protección debido a que las bajas temperaturas continuarán por el resto del día.

Se estima que será hasta el viernes cuando las condiciones climatológicas mejoren.

Temperaturas por debajo de los cero grados se registraron en ciudades del norte de la entidad, durante la madrugada de hoy, y continuarán durante el curso del día, por lo cual un centenar de personas se encuentran en albergues.

Dos personas fallecieron por intoxicación

La Secretaría de Salud informó que dos personas fallecieron al inhalar monóxido de carbono. En tanto las consultas por enfermedades de vías respiratorias se han incrementado debido a las bajas temperaturas registradas.

Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud, aseguró que los hospitales y clínicas de la dependencia cuentan con los medicamentos y vacunas suficientes para atender las necesidades que se presentan en esta temporada, por las bajas temperaturas.

Indicó que hasta ahora se tiene el reporte del fallecimiento de dos personas al inhalar monóxido de carbono luego de haber encendido anafres dentro las habitaciones para calentarse y no dar salida al humo.

Las consultas médicas por enfermedades como infecciones respiratorias, bronquios y otras se han venido incrementando, por lo cual exhortó a la población a protegerse, particularmente a los menores de edad, así como a las personas de la tercera edad.

La secretaria Molina Gamboa hizo un llamado para que las personas acudan aplicarse la vacuna contra la influenza, asegurando disponer del biológico suficiente.

Hizo hincapié en que se tiene un abasto del 92% de los medicamentos por lo cual no habrá dificultad alguna para atender la emergencia que se presente en caso de un aumento en el índice de infecciones respiratorias agudas.

