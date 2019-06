Tachan de ridícula a Thalía en redes sociales por su último baile

La talentosa cantante Thalía causó polémica una vez más debido a una de las historias que publicó en sus redes sociales en días pasados.

De acuerdo a Tribuna, en el video Thalía aparece bailando intensamente en una tienda, que parece de belleza o artículos para el hogar, mientras quien la graba se encarga de mostrar el panorama completo.

Por lo que se puede ver en el material el establecimiento estaba prácticamente vacío, por lo que Thalía "estalló" en el espontáneo baile al ritmo de la música de fondo.

"This is my jam! (¡Esta es mi canción!)", grita la animada estrella.

A pesar de su ya conocido sentido del humor y de sus divertidas hazañas que publica seguido en redes sociales, usuarios se dedicaron a criticar la excentricidad de la mexicana, con comentarios fuertes comentarios.

Ridícula... por llamar atención que ya no tiene", escribieron en una publicación del video.

?Una cosa es ser 'happy' y otra ridícula", criticó un seguidor. Así o más estúpida", criticó una usuaria.

A pesar de los comentarios negativos, sus fanáticos se encargaron de defenderla.

Me encantas por divertida, no cambies y no hagas caso a los criticones", declaró una de sus fanáticas. Muy bien tú, qué bien te ves", escribió un usuario.

