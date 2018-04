CAOS EN VILLAHERMOSA

Paros y bloqueos magisteriales, por adeudos

Este lunes de reinicio del ciclo escolar, los maestros de educación básica se apostaron frente a la Secretaría de Educación en demanda de sus pagos

Roberto Barboza Sosa 09/04/2018 01:34 p.m.

Paros y bloqueos magisteriales, por adeudos. Foto Roberto Barboza/Corresponsal

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- Paro magisterial y bloqueo de avenidas de la capital tabasqueña realizó un grupo de maestros de nivel básico en protesta por el adeudo de sus quincenas y prestaciones laborales del lapso de este año.

En reunión con representantes de la Secretaría de Educación del estado y los docentes, les respondieron que el gobierno del estado tiene un déficit presupuestal y no existe fecha para que paguen los adeudos.

El problema de falta de pagos de salarios se extiende a varias dependencias de la administración estatal que encabeza el perredista Arturo Núñez Jiménez, incluso a un grupo de nuevos policías egresados de la Academia Policial estatal, que les dieron de alta a inicios de año, pero que aún no cobran sus sueldo.

Este lunes de reinicio del ciclo escolar, los maestros de preescolar, primaria, educación especial y telesecundarias, se apostaron frente a la Secretaría de Educación y bloquearon la avenida Gregorio Méndez, una de las más importantes vías de Villahermosa.

En la protesta se encontraban maestros de las comunidades de Pueblo Nuevo, "Adan Dominguez", y "Niños Héroes"", de Monte Grande, del municipio Jonuta, donde a ningún docente le han pagado.

Manuel Rodriguez López, Secretario de Conciliación y Derecho Laboral del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco (SITET), consideró que es insostenible para los docentes desempeñarse en esas condiciones, pues muchos dependen de su sueldo, incluso para trasladarse diariamente.

Los representantes de la Setab solo culpan a Amet Ramos Troconis, titular de Finanzas del estado, de no haber depositado el dinero de los maestros, y de allí no se pasa.

Martha Nury Martinez Escudero, encargada del Departamento de Telesecundaria, asegura que no habrá represalias por faltar a clases, pero los maestros no lo creen y no les interesa, "solo queremos que nos paguen", respondió la profesora de preescolar Dalia Laynez.

La comisión de profesores pidió la presencia de un representante de Finanzas y del Gobierno para una respuesta seria, de lo contrario se irían a un paro indefinido.





