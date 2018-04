VIOLENCIA FAMILIAR TABASCO

Fiscalía considera peligrosa a mamá atacada por hijos y les da protección

María Hernández, relata que en la Fiscalía le hicieron firmar una orden de restricción para que no acercarse a sus agresores, pues supuestamente ella es peligrosa

Roberto Barboza Sosa 26/04/2018 01:00 p.m.

Fiscalía considera peligrosa a mamá atacada por hijos y les da protección. Foto del video

VILLAHERMOSA, Tabasco (La Silla Rota).- La Fiscalía General de Justicia cambió los papeles y en lugar de procurar justicia y proteger a la víctima, emitió orden de protección para los hijos y papá que amarraron y amordazaron a la mamá, enojados por no otorgarles la herencia total de un terreno.

A través de video que circula en redes sociales, la señora María Hernández Bolainas, quien no sabe leer ni escribir, relata que le hicieron firmar la orden de restricción para que no acercarse a sus agresores, pues supuestamente ella es peligrosa y puede causarle daño a sus tres hijos y al padre de ellos.

La señora teme por su vida, tuvo que abandonar su casa en el poblado Gregorio Méndez, municipio de Cunduacán. Y aunque se fue a posar con su hermana, teme por su vida, pues el exmarido tiene una escopeta y lanza amenazas contra quien ayude a su exesposa.

A pesar de las evidencias vistas en la videograbación donde la mamá es torturada a manos de los hijos y su marido, quienes la amordazaron, amarraron de las manos y colgaron de una viga. Y a pesar de gritos de súplica para que la liberaran, no les conmovió el sufrimiento.



Es la propia madre, María Hernández Bolainas, quien aún adolorida, narra que todo el caso lo volteó la Fiscalía y pide el apoyo de las instituciones defensoras de los derechos humanos.

El padre Feliciano García Ovando, y los hijos Jorge, Juana y José García Hernández, cuenta con tres abogados para ir en contra de la mamá, mientras que ella ahora tiene que vivir a salto de mata.

Doña María es una señora de escasos recursos que vive de la venta de pozol, pero ahora por el dolor en sus brazos, a causa de la tortura de que fue objeto, ni eso puede realizar.

