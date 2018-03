Redes Sociales

Ex Miss BumBum seduce a sus seguidores con diminuto traje de baño

Suzy Cortez dejó poco a la imaginación de sus seguidores de Instagram, tras compartir la foto donde lució sus encantos recibió miles de halagos

REDACCIÓN 12/03/2018 11:45 a.m.

Susy no sólo ha demostrado que no solo tiene un cuerpo de infarto, también sabe cómo moverse al ritmo de la música. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La ex Miss BumBum, Suzy Cortez acostumbra consentir a sus seguidores de redes sociales con fotografías sugerentes, pero esta vez paralizó los corazones de muchos de sus seguidores.

Caliente hasta en lá nevera Una publicación compartida de Suzy Cortez (@suzycortezoficial) el Feb 27, 2018 at 6:54 PST

La imagen rápidamente se viralizó y ganó miles de "Me gusta", y ┬ásus seguidores no tardaron en comentarla, muchos de ellos destacaron la belleza física de la ex Miss BumBum, no solo a sus fanáticos en Brasil, sino a gran parte del público masculino, y femenino alrededor del mundo.

Y es que en la foto aparece con un diminuto traje de baño, mostrando sus exuberantes curvas.

Felicidade Una publicación compartida de Suzy Cortez (@suzycortezoficial) el Feb 26, 2018 at 8:44 PST

Pero por si la imagen fuera poco, la conejita de Playboy también subió un vídeo en donde ha dejado poco o nada a la imaginación.

Susy no sólo ha demostrado que no solo tiene un cuerpo de infarto, también sabe cómo moverse al ritmo de la música, con la sensualidad que caracteriza a las mujeres latinas.

?? Una publicación compartida de Suzy Cortez (@suzycortezoficial) el Feb 13, 2018 at 1:15 PST

