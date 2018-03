NO HABRÁ DIFUSIÓN

Ponen freno a programas sociales y propaganda gubernamental en Edomex

Los servidores públicos no pueden acudir a eventos proselitistas en su horario laboral

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 29/03/2018 08:51 p.m.

Instituto Electoral del Estado de México (Foto: web)

La difusión de la propaganda gubernamental y de programas sociales y su entrega masiva deberá suspenderse a partir de este viernes de 30 de marzo con el inicio de la campaña federal, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución federal, indicó Jorge Arturo Roa Ávila, subdirector de Quejas y Denuncias de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México

Lo anterior, explicó, aplica en el ámbito estatal, pese a que en la entidad mexiquense las campañas electorales locales comienzan hasta el 24 de mayo; si no se respeta esta disposición podría haber una denuncia federal y proceder una sanción.

"La norma no implica que los gobiernos bajen la cortina y dejen de trabajar", comentó el funcionario electoral.

No obstante, dijo que cada caso se analiza de manera específica, de tal manera que la resolución de las autoridades electorales no necesariamente se traduce en la detección de una irregularidad. Aclaró que la operación de programas sociales no es irregular, sólo su difusión.

YA NO HAY TIEMPO PARA LEGISLAR LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

Abundó que el Código Electoral estatal determina que los programas sociales deberán suspenderse 30 días antes de la jornada electoral siempre y cuando no afecte a la población vulnerable que la recibe, por ejemplo, en el caso de los comedores comunitarios.

Con relación a la operatividad del "Salario Rosa", y la factibilidad de suspenderlo, Roa Ávila insistió en que la normatividad prohíbe la difusión de los programas sociales, no la operación.

Agregó que serán el gobierno priista de Alfredo del Mazo y la Legislatura local quienes determinen la operación o suspensión de tal o cual programa social en los 30 días anteriores a la jornada.

También afirmó que los servidores públicos no pueden acudir a eventos proselitistas en su horario laboral.

Entre las normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental, están que ningún caso deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Tampoco se podrán difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía.

Además, su contenido se limitará a identificar el nombre de la dependencia de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política.

