Suspenden deportación de familias migrantes reunidas en EU

Un juez federal ha detenido temporalmente las deportaciones de familias que se han reunido recientemente después de que fueron separadas por la administración Trump.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) pidió que los padres tengan una semana para decidir si quieren solicitar asilo, si prefieren que lo hagan solo sus hijos y qué consecuencias implica. Dijo actuar motivada por los "rumores crecientes y persistentes de que hay deportaciones masivas de forma inmediata tras la reunificación".

Las autoridades no han desmentido ese extremo.

Reúnen con sus padres a mitad de los niños retenidos en Estados Unidos

El juez consideró razonable esa petición. Solicitó al Gobierno que responda en una semana a las preocupaciones manifestadas por la acusación y avanzó que, tras ese plazo, tomará una decisión definitiva sobre este asunto.

La mayoría de inmigrantes proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras. Los que solicitan asilo en EE UU, un proceso que puede llevar años, lo hacen alegando que huyen de la violencia rampante en sus países. Sin embargo, el Departamento de Justicia endureció en junio los requisitos para recibir asilo al advertir que casos de violencia doméstica o de bandas callejeras no serán motivo suficiente.

