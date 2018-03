PRESUNTA INJERENCIA RUSA

Surgen nuevos cargos contra ex jefe de campaña de Trump

Los nuevos cargos presentados por Mueller llegan mientras aumenta la presión sobre la estrategia legal de Gates

EFE 22/02/2018

El fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, presentó nuevas acusaciones contra dos altos cargos de la campaña del presidente Donald Trump.

Según documentos judiciales, Mueller presentó hoy oficialmente una nueva acusación contra Paul Manafort, quien fue jefe de campaña del multimillonario entre mayo y agosto de 2016, así como contra su mano derecha, Rick Gates, con un total de 32 nuevos cargos vinculados al fraude bancario y de evasión de impuestos.

Tanto Manafort como Gates ya se declararon no culpables el pasado octubre de 12 cargos presentados en su contra dentro de la investigación de la trama rusa, entre los que destacaron los delitos de "conspiración contra Estados Unidos" y lavado de dinero.

De los nuevos 32 cargos presentados en esta ocasión, 16 de ellos están relacionados con declaraciones de la renta falsas, otros siete cargos por no documentar cuentas en bancos extranjeros; cinco cargos por conspiración de fraude bancario y otros cuatro por fraude bancario de facto.

Los nuevos cargos presentados por Mueller llegan mientras aumenta la presión sobre la estrategia legal de Gates, cuyos tres abogados han pedido abandonar el caso, una solicitud que el juez está considerando.

Asimismo, el pasado martes, un abogado vinculado estrechamente con Gates, Alex van der Zwaan, se declaró culpable de mentir al FBI en el curso de la investigación rusa, una táctica que puede seguir el propio Gates después de declararse no culpable el año pasado.

En concreto, Van Der Zwaan no desveló al FBI que la última vez que se había comunicado con Gates por teléfono fue en agosto de 2016 y tampoco dijo que se vieron en persona por última vez en 2014.

Van Der Zwaan tampoco explicó a los agentes del FBI que "secretamente" había grabado unas conversaciones que tuvo con Rick Gates y con un individuo cuyo nombre no ha desvelado el fiscal especial y al que identifica en su escrito de acusación como "persona A".





