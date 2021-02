Reconoce gobierno de Morelos existencia de grupos armados

Cuernavaca, Morelos.- Ante el incremento del delito de extorsión, vecinos de al menos 16 comunidades de Morelos decidieron conformar grupos de autodefensa para enfrentar a integrantes del crimen organizado.

El delito conocido como “cobro de piso” provocó que habitantes de municipios de la zona oriente y de los Altos de Morelos instalaran barricadas y puestos de control y vigilancia en las entradas y salidas de las comunidades.

En algunos casos, como Tlalnepantla, los vecinos incluso portan armas de fuego para inhibir la presencia del crimen organizado.

“Acá dentro de nuestras comunidades estamos seguros, nos organizamos, yo creo que ustedes se dieron cuenta al entrar, tenemos los retenes para la seguridad", dijo José Antonio Hernández Barrios, ayudante municipal de la comunidad indígena de Hueyapan, perteneciente al municipio de Tetea del Volcán.

Los habitantes de este poblado, ubicado en las faldas del Popocatépetl, bloquearon ayer durante horas los accesos al municipio de Cuautla, entre ellos un tramo de la autopista La Pera-Cuautla, principal vía de comunicación entre Morelos y Puebla, lo que provocó severas afectaciones viales en toda la zona.

Los habitantes de Hueyapan decidieron conformar los grupos de autodefensa para impedir que grupos de extorsionadores operen en la comunidad.

A pesar de su vigilancia un joven de 19 años de edad, originario de Hueyapan, operador de una unidad del transporte público colectivo, fue herido con un picahielos luego de que la asociación de transportistas a la que pertenece se negara a pagar “derecho de piso”.

El problema fue presentado ante la asamblea de la comunidad y fue ahí donde se decidió reforzar la seguridad con retenes y guardias comunitarios que utilizan equipo de radiocomunicación.

“Para revisar quién entra y quién sale, identificados, bien identificados para saber quién entra y quién sale de la comunidad”, dijo el ayudante municipal sobre los retenes.

El bloqueo tuvo por objetivo exigir que las autoridades estatales y federales garanticen la seguridad de la ciudadanía en la zona oriente y en los Altos de Morelos.

Durante el bloqueo registrado la mañana y tarde del lunes 23 de julio dos funcionarios del gobierno del estado que acudieron a negociar con los manifestantes fueron retenidos por los vecinos, quienes los trasladaron a la comunidad de Hueyapan.

Por la noche los dos funcionarios pudieron regresar a Cuernavaca tras ser liberados con el inicio de una mesa de trabajo en la que participaron autoridades federales y estatales.

“La organización es de que nos vamos rolando, ahorita tenemos una guardia comunitaria que se asignó por voluntarios, ellos portan un radio de comunicación y ellos se encargan básicamente de la seguridad de Hueyapan, de estar al pendiente, también tenemos comandantes, tenemos jefes de manzana dentro de la comunidad y nos vamos rolando”, explicó el ayudante municipal.

Por lo pronto y mientras avanzan las mesas de trabajo con las autoridades, los pobladores de Hueyapan no utilizan armas de fuego en la vigilancia, pero esta medida no está descartada.

“En Hueyapan no estamos armados aún, pero considero que no va a ser necesario, pero si en su momento fuera necesario, estamos dispuestos a hacerlo también, no está descartada esa posibilidad”, expresó.

Donde sí operan armadas las guardias comunitarias es en el municipio de Tlalnepantla, también perteneciente a los Altos de Morelos.

Ahí las autoridades municipales y los vecinos no accedieron a conceder entrevistas.

Sin embargo extraoficialmente funcionarios del Ayuntamiento informaron que estos grupos operan desde hace al menos un mes, luego de que pobladores capturaran a presuntos integrantes de una banda de extorsionadores de origen colombiano.

En Tlalnepantla los vecinos colocaron barricadas en los accesos al municipio.

Ahí grupos de entre 8 y 15 personas, con el rostro cubierto, algunas con armas largas en las manos, vigilan quién entra y sale del municipio.

De acuerdo con los funcionarios municipales consultados, estos grupos operan con la anuencia del Ayuntamiento y en coordinación con la policía local.

Romualdo Ixpango, líder de la organización Trabajadores Unidos del Campo y la Ciudad, informó que en los municipios de Ayala, Tepalcingo, Jantetelco, Jonacatepec y Axochiapan también han surgido grupos de autodefensa.

“En los altos de Morelos y hoy instalamos barricadas en el municipio de Ayala, en varias comunidades de Ayala y seguimos en Tepalcingo, que es donde ya estamos cansados porque a varios comerciantes desde Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo y Axochiapan le están cobrando piso, les están cobrando algo que ni siquiera gana la gente”; expresó.

Los pobladores de esas comunidades, agregó, han comenzado a armarse.

“Mucha gente ya compró armas, ya se equipó como decimos, porque ¿cómo vamos a enfrentar a la delincuencia organizada? Ni modos que con resorteras o con aplausos, tenemos que ponernos ya al tú por tú”, dijo.

El temor de los integrantes de estos grupos de autodefensa es ser víctimas de represión y persecución, agregó.

“Llegamos al cansancio, al hartazgo, y dijimos ‘pues bueno, ya hay que tomar otras medidas, inclusive ahora com armas, poner barricadas en las comunidades, tomar las armas’, algo que nos preocupa porque el gobierno es muy represor y va a querer utilizar las fuerzas armadas para enfrentar al pueblo, entonces eso sí nos preocupa porque puede llegar a haber hasta muertes cuando no es necesario si el gobierno dialogara y atendiera los reclamos de la gente”, expresó Ixpango.

Reconoce gobierno existencia de Grupos Armados

El secretario de gobierno de Morelos, Ángel Colín, reconoció que en la entidad operan grupos de ciudadanos armados con el fin de autoprotegerse del crimen organizado.

En entrevista con periodistas, Colín reconoció que en la zona oriente y en los Altos de Morelos se ha registrado un incremento en el delito de extorsión.

“Es un tema que venimos observando en algunos municipios, incluso lo que les puedo decir ahorita es que tenemos ahí información sobre que pudiera ser Tlayacapan, Totolapan, Zacualpan, Tlalnepantla, el mismo Yautepec en alguna comunidad de las más altas y lo que estaremos trabajando con ellos es cuáles son estas 16 comunidades que están manifestándose porque igual tenemos que atender a las 16 más la región”, expresó.

El funcionario estatal dijo que no buscan desarmar a los grupos, sino garantizar la seguridad de los pobladores.

“No estamos buscando desarmarlos, no es la vía exactamente por la que tenemos que transitar ahora mismo, lo que sí es cierto es que hay un ordenamiento legal sobre el armamento o el tipo de armamento que la gente puede usar, siempre y cuando tenga un permiso, sin embargo somos sensibles, tenemos que acatar la ley, pero primero tenemos que generar las condiciones de estrategia”, dijo.

Colín pidió a los vecinos denunciar los delitos ante la Fiscalía General del Estado.

“Hemos venido trabajando con ellos ya varios meses en varias reuniones donde precisamente se ha comentado el tema del cobro de piso, también hemos sido muy enfáticos con ellos en pedirles que la parte que corresponde a ellos es la denuncia, nosotros hemos hecho varios operativos ahí de seguridad, varios temas tratando de reforzar a los ayuntamientos y a las comunidades sobre este tema, sin embargo, bueno, la articulación que debemos tener con estos grupos de ciudadanos es a partir de la denuncia”, expresó.

