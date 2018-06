ELECCIONES 2018

Va México rumbo a una recomposición de élites: Cossío

En entrevista con El País, el ministro de la Suprema Corte reflexiona sobre las elecciones del próximo 1 de julio en México

REDACCIÓN 04/06/2018 01:46 p.m.

A unos meses de dejar su cargo, el que ha mantenido durante 15 años, José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, reflexiona que lo que está en juego en las próximas elecciones es "la recomposición de las élites".

En entrevista para El País, el ministro habló también sobre los obstáculos a los que se enfrentará el país con la nueva administración.

Según lo dicho por el ministro, el problema en México se debe a que en un mismo momento están poniéndose en práctica muchas reformas, y que el país no está consciente de este proceso de cambio.

"Creo que hay un problema sistémico. Prácticamente todo está en marcha, casi nada está cumplido. Ni siquiera somos conscientes de todo lo que está en proceso de cambio, normativamente hablando. Segundo, no hemos sido capaces de generar las prácticas necesarias para aterrizar, por decirlo así, esas reformas.", dijo.

Se deben realizar algunas modificaciones a las categorías con las que se está pensando la justicia, pues lo que se está haciendo actualmente es dar "viejas soluciones respecto de nuevos problemas".

Al ser cuestionado por lo que definirá el proceso electoral de este año, José Ramón Cossío respondió: ¨Lo que estamos discutiendo, a fin de cuentas, es un proceso de recomposición de las élites, económicas, culturales, sociales o científicas, que se han ido, con el pasar de los años, agrupando en distintos bandos, en distintas fuerzas.¨

El ministro declaró en la entrevista, al ser cuestionado sobre si las élites deben ser reacomodadas, que si quienes han gobernado tuvieran legitimidad, moral, política, no habría una necesidad de recambio.

"Las élites nacionales están pensando en su condición económica, en los problemas de su hábito, pero me parece que les ha faltado una visión más general del mundo. Yo no he escuchado que estas élites nos planteen algún sistema impositivo nuevo.", dijo Cossío con respecto a la élite empresarial.

Leer también en La Silla rota: Suprema Corte invalida delito de calumnia

Ni tasas fijas bajas o tasas progresivas han sido planteadas por estas élites desde hace muchos años, y falta una reflexión al respecto, dijo quien dejaría la Suprema Corte de Justicia de México el próximo 2 de julio.

Para Cossío, el peor error sería que el siguiente gobierno entre con ideas de "venganza histórica", y contestó que no considera que algún candidato reúna la mayor diversidad.

Con respecto a los asesinatos de más de 100 políticos en los últimos meses de contienda, el ministro considera que hoy "la delincuencia está entendiendo que puede servirse de la política".

El nivel de la delincuencia de estos momentos es tan grande que, según Cossío, en un futuro podría hacerse público que hay funcionarios importantes delinquiendo.

El ministro dijo no entender propuestas de López Obrador con respecto a la amnistía. Sin embargo, admitió que México necesita "convocar a un proceso de paz".

"¿Para qué van a utilizar esa legitimidad que les van a dar las urnas? Si se va a utilizar para tonterías, para centralizarse más, entonces me parece que esto va a ser un desperdicio y en tres o seis años vamos a tener una condición todavía de mayor encono. Simplemente estaríamos posponiendo el momento", añadió.

El Estado debe ser capaz de generar alternativas para personas regresen a actividades lícitas, dijo. Incluso dijo que para esto se debe estar dispuesto a "corromperse y obedecer".

"No se trata solo de que el Gobierno dialogue con estos chicos o con los jefes. Es un proceso donde el Estado mexicano tiene que recaudar más para distribuir más. El Estado no puede dispendiar lo recaudado ni quedarse con ello. Va a parecer que estoy planteando la utopía, pero tiene que haber un acto de tal generosidad nacional que se esté dispuesto a ceder cosas como corromperse y obedecer. O esto no va a ser, porque no somos capaces de ofrecerle a estas personas una alternativa.", concluyó.

(Con información de El País)

