Adiós mala vibra, los mejores rituales para hacer durante la “Superluna de Nieve” 2019

Hoy 19 de febrero tendrá lugar la “superluna de nieve” más brillante de los próximos siete años, desde la noche de ayer ya comenzó a verse en diferentes puntos del planeta.

Cabe señalar que dicho fenómeno se le denominada así por producirse en un periodo de grandes nevadas en el hemisferio norte, y se producirá durante las noches del lunes y especialmente el martes. De hecho, durante esta jornada el satélite estará iluminado casi por completo.

De acuerdo a Publimetro, la “superluna” ocurre cuando la luna llena se encuentra en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra. En esta ocasión se mostrará incluso más grande y luminosa que la del pasado 21 de enero, y su máximo esplendor en Europa se producirá el martes al atardecer, mientras que en América, será durante la madrugada. La cuestión es que se podrá apreciar una luna más brillante pero será más difícil distinguir el cambio de tamaño a simple vista.

Recordemos que esta semana será la segunda de las tres “superlunas” de este 2019, la siguiente tendrá lugar el 21 de marzo.

Así, este martes la Luna y la Tierra estarán separadas por 355.665 Kilómetros, por lo que su aspecto, un 14 % más grande y un 30 % más brillante respecto a una Luna llena en el apogeo (máxima distancia a la Tierra), no volverán a repetirse hasta el año 2026.

Super Moon ??

As 7:00pm of Feb,19 2019



Shot with Sony A6000 + Sony G 70-300mm pic.twitter.com/Ztfu7eKK3e