La realidad supera la ficción: 11 superhéroes que están inspirados en personas reales

El día de ayer nos enteramos del fallecimiento del padre del comic, Stan Lee, quien es inspiración para muchas personas.

La inspiración para creare un personaje puede venir de diferentes fuentes.

Pero los autores trascienden de las leyendas y héroes mitológicos para enfocarse en cosas más mundanas y terrenales, sobre todo cuando planean que su personaje tenga un carácter determinado.

Es así que en muchas ocasiones las inspiraciones detrás de un personaje son, en verdad, personas reales que sobresalían de entre sus pares ya fuera por sus conocimientos, sus logros, apariencia o comportamiento.

A continuación te presentamos 11 personajes de cómics inspirados en personas reales.

11. Tintin / Palle Huld

Este personaje apareció en "Les Aventures de Tintin": Tintin au pays des Soviets, en 1983.

Creador: Hergé

Tintin, el periodista y aventurero belga, le debe su existencia a Palle Huld, un actor dinamarqués que en 1928, cuando tenía 15 años, ganó un concurso de un diario que lo haría dar la vuelta al mundo durante 44 días para después relatar sus aventuras a modo crónica. Palle comenzó a trabajar como periodista poco después de su regreso, y el libro sobre su viaje se volvió famoso. Una de las copias llegó a manos del dibujante Georges Prosper Remi (más conocido como Hergé), que utilizó la apariencia y personalidad curiosa y aventurera para crear a su personaje.

10. Tony Stark / Howard Hughes

Creado en 1963 en "Tales of Suspense #39"

Creadores: Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck y Jack Kirby

Al momento de crear a un genio en la mecánica e inventor como Tony Stark, los autores decidieron inspirarse en la personalidad comprometida y avasallante de Howard Hughes. Él era un empresario y plutócrata que además de ser ingeniero aeronáutico y piloto, también era un hombre muy creativo y osado a la hora de llevar a cabo sus proyectos (que incluso involucraban películas). Otro científico revolucionario que sirvió de inspiración para Stark fue Nikola Tesla, un genio que estuvo a punto de cambiar el curso de la historia con sus investigaciones sobre corriente alterna.

9. Charles Xavier / Martin Luther King

Su primera aparición fue en 1963 en The X-Men #1 y sus creadores fueron: Stan Lee y Jack Kirby

Jack Kirby reconoce que se basó en el actor Yul Brynner para diseñar a Xavier, pero Stan Lee plantea que su personalidad es casi un calco de Martin Luther King. Este hombre fue un pastor bautista y premio Nobel de la Paz que pregonaba una filosofía de convivencia pacífica y generó un movimiento a favor de los derechos civiles igualitarios para los afroamericanos en Estados Unidos. También se opuso a la guerra de Vietnam y, en general, al crimen en todas sus formas. Xavier es un profesor y el psíquico más poderoso del mundo, que elige tratar de educar a la gente en lugar de obligarla a ceder.

8. Magneto / Malcolm X

Primera aparición en The X-Men #1 en el años de 1963y fue creado por Stan Lee y Jack Kirby

Mientras Xavier busca una coexistencia pacífica, Magneto planea levantarse en pie de guerra contra los humanos para proteger a los mutantes. Esta ideología extremista está tomada del ministro Malcolm X, un activista y orador a favor de los derechos civiles afroamericanos (al igual que Martin Luther King), pero que muchas veces utilizaba la intimidación y el peso de la Nación Islámica para llegar a la gente. Si bien su lucha era en esencia justa, sus métodos y forma agresiva de expresarse se confundían fácilmente con odio y sectarismo, lo que le ganó varios enemigos.

7. Hans von Hammer / Manfred von Richthofen

Primera aparición en Our Army at War #151 en 1965, creado por Robert Kanigher y Joe Kubert

Quizás no demasiado conocido por estos lares, Hans von Hammer era un personaje de los antiguos cómics bélicos de DC. Un piloto alemán durante la primera y segunda Guerra Mundial que se caracterizaba por su carácter más bien rebelde pero honroso, y que tenía una increíble habilidad combativa. Está inspirado en Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, quien durante la primera guerra piloteó un avión Fokker triplano y derribó 151 aviones británicos. Era estimado por nunca abusar de sus antecedentes nobles y por dejar huir a los heridos en combate.

6. Darkseid / Jack Palance

Creado por Jack Kirby en 1971 y su primera aparicon fue en Forever People #1

Kirby confesó que en un primer momento planeó dibujar a un "Hitler extraterrestre" cuando le encomendaron la creación del tirano Darkseid. En cambio decidió basarse en el actor Jack Palance, que poseía una estatura intimidante, rasgos muy toscos y una voz particularmente áspera y rasposa que le brindaba cierto carisma a sus interpretaciones como villano en varios westerns. Darkseid se convirtió en un tirano de rostro pétreo e inexpresivo, cada una de sus palabras es una sentencia fría, precisa que no deja de tener cierta elegancia y señorío casi real.

5. Iron Fist / Bruce Lee

Primera aparición: Marvel Premiere #15 en 1974, creado por Roy Thomas y Gil Kane

Danny Rand fue, junto con Shang-Chi, parte de los personajes creados por Marvel en los 70 para aprovechar el furor de la creciente cultura de las artes marciales. Danny Rand es un combatiente supremo de un estilo secreto de kung fu y es el heredero del título y la técnica de Iron Fist (puño de hierro). A pesar de ser de raza caucásica, este personaje está basado en el actor, filósofo y artista marcial Bruce Lee, ya que muchos comparan a su estilo personal (Jeet Kune Do) con el estilo de Iron Fis,t que se basaba en movimientos fluidos y difíciles de anticipar.

4. Lucifer Morningstar / David Bowie

Primera aparición: DC Special Series #8 (1978)

Creador: Neil Gaiman

Basado libremente en la versión de Satanás de John Milton, en su obra El Paraíso Perdido (1667). Lucifer Morningstar (a veces llamado Samael) es un ángel caído que reinaba en el infierno, pero decidió expulsar a los condenados y a los demonios y cerrar las puertas del averno para dárselas a Sueño (Sandman). Neil Gaiman pidió expresamente que el diseño de su apariencia se asemejase al cantante y actor David Bowie, particularmente al que se puede ver en la película The man who fell to Earth (1976), donde Bowie interpreta a un ser extraterrestre, misterioso y extraño.

3. Sebastian Shaw / Robert Shaw

Primera aparición: The Uncanny X-Men #129 (1980)

Creadores: Chris Claremont y John Byrne

Es un mutante que fue durante mucho tiempo la cabeza del club Hellfire, donde era conocido como Black King. Es uno de los mayores villanos del universo Marvel, capaz de absorber toda clase de energía o ataque físico que este dirigido hacia él para incrementar sus capacidades físicas. Está inspirado físicamente en el actor británico Robert Shaw (con quien además comparte apellido), principalmente en su personaje Quint de la película Jaws (1975), y su personalidad siniestra y manipuladora es similar a la de Grant, el asesino ruso interpretado por Shaw en From Russia with love (1963).

2. Harry Leland / Orson Welles

Primera aparición: Uncanny X-Men #132 (1980)

Creadores: Chris Claremont y John Byrne

Este mutante miembro del club Hellfire y conocido como Black Bishop, se caracteriza por su comportamiento pomposo, condescendiente y altanero, en parte gracias a su poder de aumentar la masa de los objetos que hace que las personas caigan arrodilladas ante él. Fue creado casi como un homenaje al actor Orson Welles, ya que su apariencia se asemeja bastante a la de J. P. Morgan, un personaje interpretado por Welles. Además, su nombre Harry viene de Harry Lime, y el apellido Leland viene de Jedediah Leland, ambos personajes en distintas películas de Orson Welles.

1. John Constantine / Sting

Primera aparición: The Saga of the Swamp Thing #37 (1985)

Creadores: Alan Moore y Stephen R. Bissette

Si bien el autor Alan Moore creó a John Constantine con la idea de que sea un "hechicero hooligan", fue el dibujante Stephen R. Bissette quien decidió aportarle un aspecto muy similar (al menos inicialmente) al del cantante Sting. Esto fue primeramente porque el personaje es británico con ascendencia irlandesa, al igual que el cantante, y además porque en esa época Sting se vestía y expresaba con el estilo de la subcultura Mod, la cual se puede ver muy bien representada en la película Quadrophenia (1979), en la que el cantante hace una aparición.

