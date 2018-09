Ya son seis los muertos por "Florence"

Suman seis lo muertos por el paso del huracán "Florence" en la costa este de los Estados Unidos.

Entre los fallecidos hay una madre y su hijo, luego de que un árbol cayera sobre su vivienda, así como una mujer mayor que murió cuando su automóvil impactara contra un árbol derribado.

Autoridades locales han detallado que ya hay alrededor de un millón de personas son electricidad.

Información del Centro Nacional de Huracanes señala que "Florence" se arrastraba hacia el oeste a tres kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 80 kilómetros por hora.

"Florence" provocó una precipitación récord de 70 centímetros en Carolina del Norte, lo que sobrepasaría el récord anterior de 61 centímetros durante el huracán "Floyd" en 1999.

Es probable que la tormenta corte el camino hacia el noroeste en Carolina del Sur, prometiendo un brutal fin de semana de fuertes lluvias y posibles inundaciones para millones.

Las condiciones de tormenta también podrían conducir a tornados y deslizamientos de tierra, dijeron las autoridades.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió hoy una declaración de desastre para Carolina del Norte, lo que pone a disposición de los residentes de las áreas afectadas por el huracán recursos federales para la reconstrucción, informó la Casa Blanca.

La declaración de desastre comprende los condados de Beaufort, Brunswick, Carteret, Craven, New Hanover, Onslow, Pamlico y Pender.

La ayuda gubernamental puede incluir recursos para viviendas temporales y reparaciones de viviendas, préstamos a bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a personas y dueños de negocios a recuperarse de los efectos de Florence.

Los recursos también están disponibles para el estado, algunos gobiernos locales y algunos grupos privados sin fines de lucro sobre una base de costos compartidos para el trabajo de emergencia en esos condados.

El presidente Trump ha emitido en los últimos días varios mensajes en su cuenta de la red Twitter para referirse a los esfuerzos gubernamentales que se realizan para auxiliar a los residentes de las zonas afectadas por Florence, en especial al trabajo de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) .

"Excelente trabajo FEMA, socorristas y agentes de la ley: no es fácil, es muy peligroso, tienen un talento tremendo. América está orgullosa de ti. ¡Sigan así, terminen fuerte!", escribió Trump en uno de sus mensajes en Twitter este sábado.

Great job FEMA, First Responders and Law Enforcement - not easy, very dangerous, tremendous talent. America is proud of you. Keep it all going - finish strong!