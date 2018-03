CUATRO CAMINOS

Suman micros al corralón por irregularidades

Ya son 11 los choferes detenidos por manejar bajo influjo del alcohol y drogas

NORMA GARCÍA 05/03/2018 05:26 p.m.

(Especial).

Suman ya 234 microbuses irregulares los que han sido remitidos al corralón con motivo del operativo que comenzaron las autoridades la semana pasada autoridad en el paradero del Mexipuerto Cuatro Caminos.

Ya son 11 los choferes detenidos por manejar bajo influjo del alcohol y drogas.

Ademas, seis presuntos delincuentes fueron detenidos por falsificar documentos oficiales.

LEE TAMBIÉN: Volcadura de microbús en Iztapalapa deja 15 lesionados

Entre las faltas en que incurrieron las 234 unidades de transporte público remitidas al corralón están no tener concesión vigente, prestar el servicio sin seguro de viajero, no exhibir calcomanía de verificación ambiental y hasta por no tener los operadores su licencia de conducir.

Además se han levantado 87 infracciones por violar reglamento de tránsito como hacer paradas o estacionarse en lugares prohibidos,

informó el gobierno estatal.

Se informó que se revisaron mil 500 vehículos y que la actividad corresponde a la segunda fase para buscar el reordenamiento del transporte público, mejoramiento de la movilidad de la zona y reforzar la seguridad.

Participan las secretarías de Movilidad, de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia estatal para sacar de circulación las unidades que no estén en condiciones de prestar servicio público, ya sea por tener más de 10 años de antigüedad o por concesión vencida.

En el Mexipuerto Cuatro Caminos transitan diariamente más de 600 mil personas y más de ocho mil 500 unidades.

LEA TAMBIEN Así puedes llegar a Santa Fe si viajas en Metrobús La Línea 7 opera a partir de este lunes desde el paradero de Indios Verdes hasta Campo Marte