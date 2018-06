ELECCIONES 2018

Suman 47 candidatos asesinados en este proceso electoral

Los últimos tres más recientes ocurrieron en Michoacán, en donde se han registrado 5 asesinatos de septiembre del año pasado a la fecha

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 22/06/2018 02:58 p.m.

Hasta el 22 de junio han sido asesinados 47 candidatos a puestos de elección popular. Los tres más recientes ocurrieron en Michoacán, estado que ha registrado desde septiembre pasado la muerte de 5 candidatos.

El más reciente fue Fernando Ángeles Juárez, abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Ocampo, Michoacán, asesinado en su vivienda el 21 de junio.

Ángeles Juárez, tenía 64 años, y de acuerdo con reportes de El Universal, carecía de experiencia política, e incluso pensaba ser candidato independiente, pero fue invitado por el PRD para ser su representante y aceptó. Según la misma nota, una fuente informó que no era el candidato "palomeado" por el crimen organizado.

El día anterior, fue asesinado en la misma entidad el candidato independiente a edil de Aguililla, Omar Gómez Lucatero, quien fue acribillado cerca del panteón municipal, luego de concluir labores de proselitismo.

Gómez Lucatero ya había sido candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero no había ganado, de acuerdo con La Voz de Michoacán.



El 14 de junio, también en Michoacán, fue asesinado Alejandro Chávez Zavala, candidato a alcalde por la coalición Por Taretán al Frente, quien fue baleado a las puertas de una vivienda en la comunidad La Florida, mientras hacía campaña. Su esposa resultó lesionada a causa del ataque.

Chávez Zavala pidió licencia para buscar la reelección. Emanado del PAN, era hermano del ex dirigente estatal del partido, Miguel Ángel Chávez, de acuerdo con reportes periodísticos.

Además de los candidatos mencionados, en la entidad fueron asesinados Stalin Sánchez González el 6 de octubre del año pasado y Maribel Barajas Cortés el 11 de abril.

Guerrero encabeza la lista de candidatos asesinados, con 14, y le siguen Michoacán y Puebla, cada uno con cinco.

Por partidos el número de candidatos asesinados a nivel nacional lo encabeza el PRI, con 12, el PRD con 10, le sigue el PAN con 6, Morena y Movimiento Ciudadano suman 5 cada uno, los independientes asesinados alcanzan la cifra de 3, los partidos Verde Ecologista de México y Encuentro Social tienen dos cada uno, y Alianza Social y el Partido del Trabajo uno.

Pese a la cifra de candidatos asesinados, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova negó que las elecciones estén en riesgo, aunque reconoció que están insertas en un contexto de inseguridad.

La mano del crimen organizado



De los candidatos asesinados en el actual proceso electoral, dos han sido asociados al crimen organizado.

El primero de ellos, José Remedios Aguirre Sánchez, de Morena, candidato a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, a quien le dispararon a quemarropa cuando salía del Parque Ecológico de Apaseo el Alto, en donde se había reunido con maestros para presentarles sus propuestas de campaña.

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Gustavo Rodríguez, mencionó que la principal línea de investigación apuntaba a que un grupo de "huachicoleros" estaría detrás de su homicidio. En abril, el político interpuso una denuncia contra varias personas por difamación, debido a que lo acusaban de formar parte de un grupo dedicado al robo y venta de hidrocarburos.

Aguirre Sánchez también fue director de policía en la administración de Jaime Hernández Centeno 2012-2015, sin embargo, renunció al cargo pues no acreditó el examen de Control y Confianza.

A quién también se le asoció con el crimen organizado, de manera indirecta, es a Pamela Terán, regidora con licencia de Juchitán y candidata a segunda concejal por el PRI.

La joven de 30 años fue ejecutada por hombres armados la madrugada del sábado 2 de junio junto con otras dos personas al salir de un restaurante cerca de las 2:00 de la madrugada.

Era hija de Juan Terán, capo de Juchitán detenido en Puebla el 20 de abril de 2017 y sobrina de René Terán, asesinado a balazos en Unión Hidalgo el 5 de mayo de 2016.

Crímenes pasionales

En esta categoría se incluye Maribel Barajas Cortés (PVEM), candidata a diputada local en Múgica, Michoacán. Su homicidio fue atípico, ya que la aspirante había contratado a una mujer para asesinar a la ex novia de su actual pareja sentimental. No obstante, en un giro de novela negra, la mujer contratada optó por matar a la militante del Partido Verde, en lugar de la ex novia de su actual pareja.

El crimen ocurrió el 11 de abril, con una decena de heridas producidas por arma punzocortante y golpes en la cabeza con una piedra de 23 kilogramos. El cuerpo se halló en un paraje del Rancho Las Flores, ubicado al oriente de la capital michoacana.

Adiel Zermann Miguel (Morena), candidato a alcalde de Tenango del Aire, estado de México, habría sido víctima de otro crimen con tintes de ser pasional. Las primeras indagatorias indican que su ex pareja es probable responsable.

Al candidato lo encontraron muerto por lesión de arma de fuego, maniatado con cinta industrial y con su camisa roja en la boca, en la colonia La Hera, del municipio de Ixtapaluca. El ex presidente municipal salió de su casa por la noche, a bordo de su camioneta. Horas después, su padre detectó su ausencia y al acudir a su domicilio se encontró con la mascota del morenista sin vida, por lo que alertó a las autoridades. Fue así que elementos municipales iniciaron la búsqueda y hallaron al político en la avenida Panteón esquina con avenida Acozac.

