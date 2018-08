Hallan muerto al modelo "Zombie Boy"

REDACCIÓN 03/08/2018 02:33 a.m.

El artista y modelo Rick Genest, conocido en el mundo de la moda como Zombie Boy, fue encontrado sin vida el día de ayer en su departamento de Plateau-Mont-Royal, en Montreal. De acuerdo a los primeros reportes de la policía, todo apunta a que la causa podría ser un suicidio, ya que según las autoridades, Genest sufría algunos problemas mentales.

El modelo, de 32 años, adquirió gran popularidad por tener su cuerpo completamente tatuado y volverse incluso modelo.





Cabe destacar que Zombie Boy fue descubierto por el estilista Nicola Formichetti en 2010 y logró hacerse de un lugar en la industria de la moda al aparecer en un gran número de portadas y campañas publicitarias, como la hecha por Thierry Mugler y que le sirvió de plataforma para salir dentro del video "Born this way" de Lady Gaga, quien fue sido una de las primeras en reaccionar a la triste noticia. Lady Gaga ha afirmado que está "más que devastada" al enterarse de la muerte del modelo.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can´t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 de agosto de 2018

"Icono de la escena artística y el mundo de la moda, este innovador, contra la corriente de la cultura popular, encandiló a todos los corazones", escribió su agencia, Dulcedo Management, en un breve mensaje en redes sociales.





Con información de Milenio.

