Sueños truncados y una tarea inconclusa de los jóvenes asesinados

Proyectos de música y fotografía, arte y de turismo quedaron inconclusos con el asesinato de los estudiantes de Cine; marchan en Guadalajara, CDMX

MARLENE VALERO 24/04/2018 10:59 p.m.

Estudiantes, activistas y cineastas protestaron por el asesinato de los jóvenes estudiantes de cine y exigieron justicia

Tres amigos, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), se reunieron para grabar un cortometraje, desde ese momento no se supo más de ellos, hasta este lunes cuando autoridades de Jalisco informaron que fueron torturados, asesinados y disueltos en ácido.

Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Ávalos y Daniel Díaz, quienes desaparecieron el pasado 19 de marzo en las colinas de Tonalá, en Jalisco. Con ellos se fueron sus sueños y proyectos, además de una tarea inconclusa porque el día en que se extraviaron, los jóvenes fueron a grabar un cortometraje de tarea a una casa en el fraccionamiento Colinas de Tonalá.

Los jóvenes originarios de Mexicali, Tepic y Los Cabos, respectivamente, viven en la zona metropolitana de Jalisco para estudiar cinematografía, y son compañeros de la misma escuela.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, cada día son asesinadas cuatro personas de forma violenta.

Además, se tienen reportes de 237 casos en lo que va del año. Pero, durante los últimos cuatro años se ha denunciado la desaparición de 14 mil 19 personas en todo Jalisco.

Esto es lo que los tres jóvenes dejaban ver en sus perfiles de Facebook.

JAVIER, FOTÓGRAFO Y BATERISTA

Javier Salomón Aceves Gastélum muestra, a través de redes sociales, dos intereses en particulares: la fotografía y la música.

Tatuajes en brazos, piernas, hombros y espalda, barba prolongada, expansión en la oreja izquierda y cabello ligeramente corto, el joven de 25 años y originario de Mexicali, Baja California, comparte de forma constante las fotos que toma.

MARCO ÁVALOS, EL ARTISTA

De lo poco que Marco Ávalos deja ver en su perfil de Facebook destaca su lado artístico.

Durante el año pasado, el Cedart Amado Nervo de Tepic, Nayarit, fue sede una exposición artística donde participó el joven de 20 años. Dicha exposición se llamaba "La última y nos vamos".

DANIEL DÍAZ, EL VIAJERO

Originario de Los Cabos, Baja California Sur, Daniel Díaz, al igual que Javier Salomón,comparte bastas fotos, sin embargo, estas son de los lugares donde va: playa y nieve, sus favoritas.

Deportes extremos en motocicletas y bicicletas, también forman parte de los intereses del joven de 20 años.

CLAMAN JUSTICIA

Cientos de jóvenes salieron este martes a las calles, en distintos puntos del país para exigir justicia por los tres estudiantes de cine asesinados y disueltos en ácido en manos del crimen organizado.

Desde el pasado lunes, cuando las autoridades de la Fiscalía de Jalisco pronunciaron las palabras que todos temían: están muertos, la indignación corrió por las venas de sus compañeros de la Universidad de Medios Audiovisuales, por sus familiares y por todos los mexicanos que víctimas de la violencia en el país.

La indignación también llegó a la Ciudad de México. Estudiantes de las distintas escuelas de cine y de otras universidades marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

En el Ángel de la Independencia, cientos de personas se congregaron en el Ángel de la Independencia y llegaron a la Secretaría de Gobernación.

Con la consigna "¡No somos tres, somos todos!" portaron pancartas con los nombres de los tres estudiantes originarios de Mexicali, Los Cabos y Tepic.

Sus fotografías recorrían Paseo de la Reforma y los manifestantes tenían en sus rostros la rabia y la indignación.

Así como los jóvenes mexicanos sacaron su coraje en las calles, otros personajes lo hicieron en redes sociales.

El cineasta Guillermo Del Toro, quien había estado al pendiente del caso calificó el final de los estudiantes como algo terrorífico.





Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura. 3 estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ¨porqué¨ es impensable, el ¨como¨ es aterrador. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 24 de abril de 2018

El actor Diego Luna también manifestó su rabia. "En México vivimos en el horror", dijo.

En México vivimos en el horror. Aquí tres jóvenes pueden ser asesinados de forma atroz, por que se puede, por que no pasa nada. Que rabia. #NoSonTresSomosTodxs — diego luna (@diegoluna_) 24 de abril de 2018

también Gael García Bernal pidió que se acabe la pesadilla en la que se vive cada día en nuestro país.

Qué tristeza. Que se acabe esta pesadilla. #SalomónMarcoyDaniel — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 24 de abril de 2018

Por su parte, la organización Amnistía Internacional exigió que la investigación se llevara a cabo con los más altos estándares científicos.

Jesús, Javier y Marco dejan profundas cicatrices en una sociedad que clama por justicia #NoSomosTresSomosTodxs Exigimos que la investigación de este caso se haga con los más altos estándares científicos y legales pic.twitter.com/4nqQbHYo9C — Amnistía Int. México (@AIMexico) 24 de abril de 2018

Esto mismo exigieron compañeros y familiares de Javier Salomón, Marco Francisco y Jesús Daniel, a quienes los respaldaron colectivos que buscan desaparecidos como "Por amor a Ellxos" y "Siguiendo tus huellas".

#COMUNICADO Sobre la rueda de prensa de la Fiscalía General de Jalisco de ayer, donde dieron a conocer los resultados de su investigación sobre la desaparición de los estudiantes de cine, declaramos lo siguiente:#HastaEncontrarles #NoSonTresSomosTodxs pic.twitter.com/pbgbBlMzeE — PorAmorAEllxs (@PorAmorAEllxs) 24 de abril de 2018

Ellos piden que la Fiscalía de Jalisco no dé a conocer sólo indicios de la muerte de los estudiantes de cine, sino pruebas científicas, respaldadas también por peritos independientes.

En Guadalajara, jóvenes, amigos y conocidos de Javier Salomón Aceves Gastélum, de Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Gastélum García rodearon Casa Jalisco, el lugar de residencia del gobernador Aristóteles Sandoval.

Vestidos de negro, con veladoras en sus manos exigieron de forma pacífica justicia para los tres jóvenes de entre 20 y 25 años de edad, así como de todos los desaparecidos en México.

"Éstos tres muchachos y todos los demás desaparecidos se convirtieron en nuestra familia. Ellos son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos", manifestó una de las asistentes.

Mientras tanto, otros colocaban las veladoras frente a la puerta del hogar del gobernador de Jalisco, rodeado también de elementos de seguridad antimotines.

Es por ello que la tarde de este martes, un contingente marchó de la avenida Vallarta hasta la Glorieta de los Niños Héroes, bautizada ya como "La Glorieta de las y los Desaparecidos".

"Queremos justicia para nuestros compañeros", gritaban a uno.

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer la captura de dos sujetos, Omar N. y Gerardo N., quienes participaron en el asesinato de los estudiantes.

EL RECUENTO DE LO QUE PASÓ

Según las investigaciones, los tres jóvenes fueron privados de su libertad el pasado 19 de marzo cuando terminaban de realizar unas grabaciones en una propiedad, que resultó ser una casa de seguridad del grupo Cártel Nueva Plaza y vigilada por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Los estudiantes serían interrogados y golpeados por el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" para obtener información del grupo antagónico, confundiéndolos con miembros de la organización enemiga.

Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Gastélum García fueron asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido clorhídrico.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval afirmó que la investigación en torno al homicidio de los jóvenes no ha terminado, por lo que continúan con las pesquisas para dar con todos los responsables.

Mientras tanto, Javier Salómón, Marco Francisco y Jesús Daniel no volverán más a su salón de clases en la Universidad de Medios Audiovisuales, no realizarán más cortometrajes, no harán más cine.





