¿Has tenido sueños húmedos? Estos son los 5 más comunes y su significado

¿Alguna vez has tenido sueños eróticos o sueños húmedos? Son aquellos en los que sueñas que tienes relaciones sexuales con alguien. Seguramente te ha pasado y si tienes la duda de qué significan, te decimos cuáles son los sueños eróticos más comunes y su significado.

Pueden tener distintas interpretaciones y aunque no lo parezca, son mucho más comunes de lo que te imaginas.

SUEÑOS ERÓTICOS MÁS COMUNES Y SU SIGNIFICADO

De acuerdo a la Dra. Holly Richmond, terapeuta sexual, los sueños eróticos pocas veces tienen relación con el deseo sexual o la excitación.

ALGUNOS DE LOS SUEÑOS ERÓTICOS O SUEÑOS HÚMEDOS MÁS COMUNES SON:

1. SEXO CON EL JEFE O JEFA DEL TRABAJO

Este puede ser un sueño muy bochornoso, pero es uno de los más comunes. Soñar con tener sexo con el jefe o jefa del trabajo es la más común de las fantasías oníricas, sin embargo, la Dra. Richmond indica que no significa que realmente tengamos el deseo de tener relaciones con ellos.

Más bien, puede indicar que no estamos completamente cómodos con la dinámica de poder entre los dos.

La experta indica que el sueño suele presentarse en dos versiones.

En una, nosotros dominamos al jefe, lo que significa que de alguna manera sentimos un gran rechazo hacia él o ella.

En la otra forma, nos mostramos sumisos, lo que puede significar un comportamiento pasivo agresivo hacia nuestro jefe, en lugar de desafiarlo directamente.

2. SEXO CON ALGUIEN QUE TE DESAGRADA EN LA VIDA REAL

La Dra. Richmond aconseja en estos casos analizar por qué esa persona nos disgusta.

"No siempre nos gusta admitirlo, pero a menudo no nos gusta una persona porque nos hacen sentir mal con nosotros mismos. De alguna manera, en tu subconsciente, tener relaciones sexuales con esta persona sería recuperar tu poder o ejercer tu poder sobre ellos", indica.

3. SEXO CON UNA CELEBRIDAD

Estos sueños eróticos reflejan nuestras fantasías sexuales, pero también pueden darnos un sentido de empoderamiento sexual, confianza, y algunas otras cosas que nos faltan en la vida real.

Sin embargo, la especialista indica que no porque sea un sueño significa que la confianza que sentimos en ese momento no se pueda llevar a la vida real.

4. SEXO EN UN LUGAR PÚBLICO

Soñar con tener sexo en un lugar público puede significar que necesitamos ser más aventureros en nuestra vida sexual real.

También podría ser el subconsciente si la propia pareja no es tan aventura en la cama como nos gustaría. En ese caso, podría ser una señal de que necesitan tener una conversación como pareja para hablar sobre sus necesidades sexuales.

Cabe agregar que este es un sueño que también podría tener un significado literal, es decir, que realmente quieres tener sexo en público.

5. SEXO CON TU EX

El significado de tener sueños eróticos con tu ex puede tener dos lecturas de acuerdo a la terapeuta sexual.

"Si es un ex reciente, soñar con ellos probablemente significa que todavía no lo has superado", explica la experta.

Por otro lado, si se trata de un ex de hace años, no hay nada de qué preocuparse, ya que no significa necesariamente que lo extrañes o lo quieras de vuelta en tu vida.

Podría ser una señal de que quedan algunos problemas sin resolver, especialmente si no terminaron de la mejor forma o sientes que algo no se dijo.

"Si es tu primer amor quien te visita mientras duermes, podría significar que te estás perdiendo lo que representó esa relación, como novedad, mariposas o pasión. Ese sueño suele aparecer cuando tu relación actual es un poco rutinaria o si estás pasando por un periodo conflictivo", concluye la terapeuta sexual.

Y tú, ¿alguna vez has tenido sueños eróticos? No te avergüences, es más común de lo que crees.

