ELECCIONES 2018

Va suegra del Bronco y Aldo Fasci por alcaldías en NL

María Teresa Martínez Galván, suegra del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, ha sido acusada de usar programas sociales para promoverse durante este año

DAVID CASAS / CORRESPONSAL 29/12/2017 01:29 p.m.

María Teresa Martínez Galván, suegra del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez (Foto. tomada de la web)

Monterrey (La Silla Rota)- Precandidatas y precandidatos a diversas alcaldías de Nuevo León que son cercanos al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, iniciaron aquí la búsqueda de firmas de apoyo para participar como independientes.

Destacan entre los aspirantes la suegra del Bronco, María Teresa Martínez, quien pretende ser candidata en el municipio de Santa Catarina.

La madre de Adalina Dávalos, la esposa del gobernador militó por más de 35 años en el PRI donde siempre fungió como dirigente en los grupos sociales de ese partido.

También figura Aldo Fasci, ex procurador priista, ahora ex asesor de seguridad y ex vocero del gobierno quien busca la candidatura para Monterrey.

En el municipio de García, el gobernador Rodríguez ya gobernó como alcalde priista; actualmente gobierna un independiente de su gente y ahora se impulsa a Carlos Alberto Guevara Garza.

Guevara fue jefe de escoltas del Bronco en ese municipio, y en el Gobierno estatal se le asignó el cargo de jefe de Seguridad Gubernamental.

A su vez el ex subsecretario de Desarrollo Social, Américo Garza Salinas, busca contender por la Alcaldía de Juárez.

También cercanos al Bronco buscan postularse por las Alcaldías de Guadalupe, el ex priista Daniel Torres y Pedro Casas alcalde de Ciénega de Flores que llegó por el PRD y ahora quiere reelegirse como independiente.

La suegra del Bronco fue acusada de usar programas sociales para promoverse

María Teresa Martínez Galván, suegra del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, ha sido acusada de usar programas sociales para promoverse durante este año.

La Secretaría de Desarrollo Social y el DIF, que encabeza su hija Adalina Dávalos, esposa de Rodríguez, son dos áreas en las que se apoya para promoverse ante el electorado, según dieron a conocer varios medios locales y nacionales como Rerforma, que dio a concoer que en actos de proselitismo que realiza en colonias de Santa Catarina, Martínez ha entregado apoyos iguales a los que reparte el DIF estatal.

LEA TAMBIEN Detienen al sanguinario "mata gays" en Monterrey Tras un operativo realizado en un 'table dance' en el centro de Monterrey, Alan D., alias el "Mata Gays", fue detenido la madrugada de este jueves

Pero además, en los eventos realizados por dependencias estatales, la suegra de "El Bronco" asume un rol de "coordinadora", pese a no tener un cargo específico en la administración.

Un ejemplo de ello son los apoyos que repartió en una lotería que organizó el pasado 3 de agosto en la Colonia San Gilberto, que subió a redes sociales, cuando entregó bolsas en color verde con la imagen de la serie infantil de Ben 10.

Ese mismo día por la tarde, el DIF estatal repartió los mismos artículos como parte del programa "Brigada DIFerente" con motivo del mes del adulto mayor.

"Doña Tere", como la conocen en Santa Catarina, organiza casi diario loterías o eventos tipo campaña, donde reparte despensas y apoyos, siempre acompañada del regidor independiente de Santa Catarina, Alejandro Medrano, ex esposo de Adalina Dávalos, con quien procreó un hijo.

En círculos políticos se dice que Medrano buscará una candidatura a diputada local independiente por el Distrito 19, con cabecera en ese mismo municipio.

Además, la administración estatal independiente tiene volcados ahí los apoyos, a donde acuden diario a repartir útiles escolares y despensas.

En un seguimiento de este medio, se corroboró que en las últimas dos semanas personal estatal acudió todos los días a diferentes sectores de Santa Catarina para entregar apoyos.

Durante eventos oficiales organizados por el DIF estatal o la Secretaría de Desarrollo Social, siempre estuvo presente la suegra del mandatario estatal.

La señora se placea dando órdenes a los empleados estatales, platica con los trabajadores y les dice a los asistentes que son apoyos que les manda el Gobernador.

"No se olvide que todo esto lo manda el Gobernador", le recuerda Martínez a una vecina en la colonia Balcones de Santa Catarina. "Aquí estamos con ustedes siempre. Vienen cosas mejores para Santa Catarina".

Incluso, los funcionarios al verla llegar dejan sus labores, acuden a saludarla, se cuadran y la acompañan durante sus recorridos por los módulos.

"Es la mamá de la jefa", justifican algunos empleados del DIF estatal en uno de los eventos, al cuestionarles por qué acuden a saludarla.

LEA TAMBIEN Intentan linchar a agentes de tránsito en Veracruz Una turba estuvo a punto de asesinar a tres elementos de la Dirección de Transporte Público del gobierno de Veracruz, en el municipio de Oteapan