SIN PLAN B

AMLO no tiene plan B: Subcomandante Galeano

Arremetió en contra del sistema electoral mexicano al recordar que pese a las irregularidades, otros candidatos independientes estarán en la boleta

REDACCIÓN 17/04/2018 01:02 p.m.

El subcomandante dice que AMLO no sabe por dónde vendrá el fraude (Foto Web)

Galeano –antes Marcos- se lanzó contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que está "estar embriagado celebrando un triunfo que aún no tiene" y que no tiene un plan B porque no se ha dado cuenta por dónde vendrá el fraude.

Galeano también arremetió en contra del sistema electoral mexicano al recordar que pese a las irregularidades de otros candidatos independientes estarán en la boleta; mientras que María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, quien obtuvo el mayor número de firmas legítimas no.

SLIM VS AMLO

En el arranque de la Primera Sesión del Conversatorio "Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?", organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el líder destacó que Marichuy logró desnudar al sistema electoral que entregó candidaturas como la de Jaime Rodríguez "El Bronco" y Margarita Zavala, aún con las irregularidades.

En ese sentido, acusó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y por la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que los independientes estén en la boleta y por estar al servicio del presidente para elegir a su sucesor.

"Marichuy no falsificó ninguna firma, sin embargo, otros como ´El Bronco' sí lo hicieron, y los premiaron con la candidatura. Los que violaron todas las leyes quedaron [...] Lo que Marichuy hizo fue exhibir, desnudar, el sistema político electoral en México", enfatizó el subcomandante.

Asimismo, dijo que "después de que se demostró que en el proceso electoral no hay para la decencia, quedó fuera Marichuy".

Con información de Fórmula

