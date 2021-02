Capturan a Stormy Daniels mientras hacía "striptease"; retiran cargos horas después

WASHINGTON.- La actriz pornográfica Stormy Daniels, inmersa en una batalla legal con el presidente de EU, Donald Trump, fue detenida en un local de "striptease" de Columbus (Ohio) por dejarse tocar por un cliente, algo que en muchos estados del país está prohibido, informó este jueves su abogado.

Sin embargo, el fiscal de Ohio retiró los cargos contra Stormy Daniels, la actriz de películas pornográficas que dijo que tuvo una aventura con Donald Trump antes de que se convirtiera en presidente de Estados Unidos.

La actriz de 39 años, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, fue acusada de tocar a tres clientes, que eran detectives encubiertos, en el incidente en las primeras horas del jueves, dijo la policía de Columbus, Ohio, en un comunicado. Su abogado Michael Avenatti describió los acercamientos como "no sexuales".

Registros judiciales online muestran que los tres cargos por delito menor por operar ilegalmente un negocio de orientación sexual vinculados a tocar conscientemente a un cliente fueron retirados.

Me complace informar que los cargos contra mi clienta @stormydaniels han sido retirados completamente", publicó Avenatti en Twitter, donde agradeció a los fiscales por su "profesionalismo".

Según la ley de Ohio, los clientes de clubes de nudistas y empleadas desnudas o semidesnudas no tienen permitido tocarse.

El fiscal de Columbus, Zach Klein, dijo que su despacho determinó que Daniels no cometió crímenes porque no realizaba presentaciones regulares en el club, como manda la ley, y confirmó que los cargos habían sido retirados. Klein dijo que su oficina no estaba involucrada en lo que llamó una "operación encubierta".

Más temprano, Avenatti había escribo en Twitter que "Esto fue una trampa con fines políticos. Apesta a desesperación. Combatiremos todos los cargos falsos".

Detención fue un montaje

El abogado Michael Avenatti denunció en Twitter que el motivo de la detención es un "montaje" y que la operación está "motivada políticamente".

"Stormy Daniels fue arrestada realizando el mismo espectáculo que ha llevado a cabo en casi cien clubes de 'striptease' en todo el país. Esto fue un montaje y motivado políticamente. Apesta a desesperación. Enfrentaremos todas las falsas imputaciones", dijo Avenatti.

"La arrestaron por supuestamente permitir que un cliente la tocara en el escenario de manera no sexual. ¿Están de broma? ¿Dedican recursos a operaciones de encubierto para esto? ¡Tiene que haber mayores prioridades!", agregó el abogado.

Avenatti también dijo esperar que Daniels salga "pronto" en libertad bajo fianza e imputada con un delito menor por dejarse tocar.

Daniels recibió durante la campaña electoral de 2016 un pago de 130.000 dólares de Michael Cohen, exabogado de Trump, para, supuestamente, mantener en secreto una aventura que tuvo con el ahora presidente en 2006, poco después de que éste se casase con Melania.

La actriz pornográfica, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, ha acudido a los tribunales para deshacer el pacto, un litigio que aún no se ha resuelto, y ha denunciado intimidaciones del entorno del presidente.

Daniels también ha aprovechado la popularidad a raíz del litigio con Trump para lanzar una gira de actuaciones por locales de "streaptease" a lo largo y ancho de EU, entre los que se incluía el de Columbus en el que fue detenida.













lrc