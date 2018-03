¿Quién es la actriz porno que demandó a Donald Trump?

REDACCIÓN 07/03/2018 12:30 p.m.

Stephanie Gregory Clifford es la mujer que protagoniza uno de los ya varios escándalos que giran en torno al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mejor conocida como Stormy Daniels, la fémina de 37 años es actriz, guionista y directora de películas para adultos.

Nacida en Luisiana y criada únicamente por su madre tras la separación de sus padres, Stormy Daniels comenzó a trabajar a los 17 años haciendo estriptis en un club nocturno llamado Baton Rouge.

A inicios del nuevo milenio, Clifford comenzó su vida dentro del mundo de la pornografía, haciendo una carrera exitosa.

La actriz ha recibido al menos 20 premios en el mundo del cine para adultos en sólo cinco años.

Daniels fue incluida al salón de la fama de AVN, así como en otras compañías del mundo del porno como NightMoves y XRCO.

En el auge de su popularidad, Stormy apareció en el video musical de la canción Wake Up Call de Maroon 5, así como en la película Virgen a los 40, protagonizada por Steve Carrell.

Su fama fue tal, que en un grupo de admiradores la intentó postular al senado por Luisiana, en 2010. Sin embargo, rechazó la postulación porque aseguró nunca se tomó en serio su candidatura. Ese mismo año se declaró Republicana.

El nombre de la actriz resonó de nuevo tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

Esto luego de que The Wall Street Journal diera a conocer que Michael Cohen, un abogado personal del magnate estadunidense, pagara a la actriz porno 130 mil dólares para que firmara un contrato de silencio, un mes antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, debido a que años antes Daniels habría mantenido un encuentro sexual con Trump.

Dicho acuerdo era para que Stephanie Gregory Clifford no dañara la imagen del republicano en plena contienda electoral.

El encuentro sexual sucedió en 2006, luego de que ambos se conocieran un torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada, donde la invitó a cenar y a una suite en su hotel en esa ciudad.

En la habitación del hotel, Trump y Daniels mantuvieron relaciones sexuales.

Pese al contrato de silencio firmado, la actriz porno ya se había adelantado al magnate, pues en 2011, en entrevista a "In Touch", la mujer ya había relatado el encuentro sexual.

De acuerdo con Daniels, tuvo la cita con Trump cuatro meses antes de que naciera Barron, el hijo del magnate con su actual esposa Melania.

Sobre el hecho, la actriz dijo: "En realidad, ni siquiera sé por qué lo hice, pero recuerdo que mientras estábamos teniendo relaciones sexuales yo estaba como: 'Por favor, no intentes pagarme'.".

Stormy Daniels mencionó que para Trump el sexo con ella fue "impresionante".

Detalló además que mantuvieron contacto tras dicho encuentro y se vieron muchas veces más.

Este miércoles, Stephanie Gregory Clifford interpuso una demanda para anular el acuerdo de confidencialidad.

Ante un tribunal en Los Ángeles, Daniels pidió que el contrato se declare inválido, inaplicable o nulo.

Dicho acto legal fue dado a conocer por Michael Avenatti, abogado de la actriz, a través de redes sociales.

