¡Malas noticias!, Steven Spielberg no quiere una hamburguesa con su nombre

REDACCIÓN 29/03/2018 06:38 p.m.

El reconocido director de cine Steven Spieblerg se negó a la propuesta de una cadena de hamburguesas que quería homenajearlo bautizando a uno de sus platillos con su nombre.

De acuerdo con e-consulta, a través de un video compartido por la cuenta de Twitter Amblin Entertainment, compañía del cineasta, Spielberg expresó su negativa ante esta campaña que deseaba comercializar la "SpielBurger".

EIZA GONZÁLEZ RESPONDE A CRITICAS SOBRE SU CELULITIS

OFFICIAL STATEMENT FROM READY PLAYER ONE DIRECTOR STEVEN SPIELBERG REGARDING @CarlsJr "SPIELBURGERS" pic.twitter.com/BF8KF4VGc7

A pesar de la negativa, la cadena tomó de la mejor manera este mensaje, y a través de la misma red social contestó: "¡Dios mío a Spielberg le gustan nuestras mini hamburguesas! (No está de acuerdo con #SpielBurgers, pero estamos bien con eso)".

OMG Spielberg likes our Charbroiled Sliders! (He's not down with #SpielBurgers but we're fine with that) #Sliders #ReadyPlayerOne https://t.co/PYtiY7rT8U