Buscan Alfonso Romo y Mnuchin fortalecer relación bilateral

Alfonso Romo, quien fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, como el jefe de gabinete, tuvo una reunión con Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, de Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Steven Mnuchin declaró que esta reunión es para dar seguimiento a la agenda que tienen en conjunto los dos países, sin ahondar en detalles.

Today I met with Mexican Chief of Cabinet designee, Alfonso Romo, to continue a strong bilateral relationship. ???????? pic.twitter.com/p7oqpjOkML