Stephen Miller, la mente tras la separación de familias en la frontera de EU

Con sólo 32 años, Stephen Miller es el principal asesor de trump y considerado el responsable de la política migratoria de separación de familias en la frontera

19/06/2018

Stephen miller, el principal asesor de Donald Trump (Foto. tomada de la web)

Cuando las noticias comenzaron a salir a la luz sobre los niños migrantes que eran separados a la fuerza de sus padres en la frontera, muchos observadores cercanos de la Casa Blanca sospecharon instantáneamente que Stephen Miller estaba detrás de esto.

Aunque mantiene un perfil relativamente bajo en comparación con el elenco de camarógrafos y defensores de Twitter cercanos al presidente Donald Trump, el escritor de discursos y asesor principal de 32 años se ha labrado bajo la reputación de ser el vigía de la inmigración. Por lo tanto, no sorprendió mucho cuando The New York Times informó que Miller había desempeñado un papel clave tras bastidores en el avance de la nueva política fronteriza:

"Ninguna nación puede tener la política de que clases enteras de personas son inmunes a la ley de inmigración o su cumplimiento", dijo durante una entrevista en su oficina en la Casa Blanca la semana pasada. "Fue una decisión simple de la administración tener una política de tolerancia cero para la entrada ilegal, punto. El mensaje es que nadie está exento de la ley de inmigración ".

En privado, Miller argumentó que devolver la "tolerancia cero" sería una herramienta poderosa en un arsenal de estrategias severamente limitado para evitar que los migrantes inundaran la frontera ... Y en abril, después de que las cifras fronterizas alcanzaron su cenit, Miller fue instrumental en la decisión de Trump de aumentar la política de tolerancia cero.

Aunque la influencia de Miller en este tema es una cuestión de hechos documentados, sus motivos siguen siendo algo más turbios. ¿Por qué exactamente está usando su percha para defender una medida que es tan impopular que se opone a dos tercios de los estadounidenses? Las teorías abundan, por supuesto, desde la ideología hasta la incompetencia y la xenofobia, pero casi todas son producto de especulaciones lejanas.

En una entrevista con The Atlantic, Miller también dejó claro que ve a la inmigración como un problema político al cual apostarle para su jefe.

"El pueblo estadounidense fue advertido, permítame [ser] sarcástico cuando lo destaco- [ellos] fueron citados por Hillary Clinton advirtiéndoles que si ellos elegían a Donald Trump, haría cumplir una política de inmigración extremadamente dura, tomaría medidas enérgicas contra el inmigración, deportar a las personas que estuvieron aquí ilegalmente, mejorar nuestra investigación y selección, y todas estas otras cosas ", dijo Miller. "Y mucha gente respondió eso votando por Donald Trump".

Los escépticos notarán que la mayoría de los estadounidenses, de hecho, no votaron por Donald Trump, y que las encuestas continúan mostrando una desaprobación generalizada de algunas de sus principales posiciones migratorias. Pero no importa. En opinión de Miller sobre el panorama electoral, el presidente está ganando en cualquier momento que el país se centre en las encuestas de inmigración y los titulares malos sean condenados. (Esto explica por qué Miller es, de acuerdo con el medio estadunidense Politico, líder de un esfuerzo dentro de la administración para planificar represiones adicionales contra los inmigrantes en los meses previos a las elecciones de mitad de período).

En declaraciones a The New York Times, Miller formuló su teoría de esta manera:

"Tienes un partido que está a favor de las fronteras abiertas, y tienes una parte que quiere asegurar la frontera. Y todo el día el pueblo estadounidense se pondrá del lado del partido que quiere asegurar la frontera. Ni por un segundo lo dudarían".

La vida de Stephen Miller

Stephen Miller en la preparatoria de Santa Mónica

Miller creció en un hogar liberal en Santa Mónica, California, de una familia judía que escapó de la persecución en Bielorrusia. Fue el principal redactor de discursos de Trump durante toda la campaña, un papel que ha sido aprovechado para continuar en la Casa Blanca. Miller es conocido por su habilidad para provocar a su público: a menudo agitaba a la multitud en los mítines de campaña antes de que Trump tomara el escenario.

Miller es un viejo amigo del controvertido líder nacionalista blanco Richard Spencer, informó Mother Jones en diciembre. Los dos se conocieron mientras eran estudiantes en la Universidad de Duke, donde ambos eran miembros del sindicato de estudiantes conservadores. Spencer le dijo a la revista que Miller "no es de extrema derecha ni nacionalista blanco o identitario". Pero agregó:

"¿Podrían Miller y Trump hacer cosas buenas por los estadounidenses blancos? La respuesta es sí."

En febrero de 2018, 17 grupos judíos, incluida la izquierdista J Street, pidieron a la Casa Blanca que destituyera a Miller como su principal asesor político.

Las organizaciones, incluidos American Jewish World Service, Americans for Peace Now y T'ruah: The Rabbinic Call for Human Rights, emitieron la llamada en una carta abierta que enviaron el jueves al jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general John Kelly. La carta fue encabezada por el Consejo Nacional de Mujeres Judías.

Los coautores escribieron que Miller, que favorece una reforma migratoria que, según dijo, beneficiaría a los solicitantes que se asimilarían más fácilmente a la sociedad estadounidense que otros, tiene "puntos de vista extremos y defensa de las políticas racistas".

Antes de unirse a la campaña, Miller trabajó como director de comunicaciones para el entonces senador de Alabama Jeff Sessions, uno de los primeros republicanos en apoyar a Trump. Como ayudante de Sessions, Miller jugó un papel decisivo para derrotar un proyecto de ley propuesto para la reforma migratoria.

En un extenso perfil de Miller publicado en Politico en junio pasado, su antiguo jefe lo comparó con Karl Rove, el legendario asesor político del ex presidente estadounidense George W. Bush.

Antes de su paso por Sessions, Miller trabajó como secretario de prensa para otros dos republicanos: la congresista Michele Bachmann y el congresista John Shadegg.

Se cree que los eventos del 11 de septiembre han sido una gran influencia en las ideas políticas de Miller, en particular sus puntos de vista sobre el Islam y la inmigración. Unos meses después de los ataques, cuando todavía era un estudiante de secundaria, Miller escribió una carta a su periódico local quejándose de que la corrección política había salido mal en su escuela del sur de California.

"Es por eso que no hacemos nada para las vacaciones en Estados Unidos, pero todo para las fiestas mexicanas", escribió. "Es por eso que los profesores de historia denuncian a los Estados Unidos como perversamente imperialistas, algunos textos de historia estándar suplementarios con algo cómodamente más liberal.

"Es por eso que los maestros insultan y degradan al presidente. Por eso invitamos a un líder musulmán a la escuela a explicar el esplendor del Islam, pero nunca se hizo una proclamación de ese tipo sobre Estados Unidos".

Con información de The New York Times, The Atlantic, Politico y Washington Post