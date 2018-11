¡Triste adiós! Muere Stephen Hillenburg, padre y creador de "Bob Esponja"

Hace unas horas se dio a conocer que el creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg murió el día de hoy a la edad de 57 años.

De acuerdo a Infoabae, el anuncio fue hecho por Nickelodeon.

Recordemos que Hillenburg fue un dibujante y animador que soñó la serie frenética sobre criaturas que viven en el mar.

"Estamos tristes de compartir la noticia del fallecimiento de Stephen Hillenburg, el creador de SpongeBob SquarePants", comunicó la cadena en un tweet.

Hoy, estamos dedicando un momento de silencio en honor a su vida y su obra, informaron.

?? We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. ??