A los 76 años, muere el físico Stephen Hawking

AGENCIAS Y REDACCIÓN 13/03/2018 10:06 p.m.

El físico británico Stephen Hawking ha fallecido a los 76 años, según un tuit de la BBC. que cita a un portavoz de la familia.

Apenas el pasado 8 de enero fue el cumpleaños del gran astrofísico y cosmólogo británico , quien nació en 1942 en Reino Unido.

Una de sus últimas imágenes, la que te presentamos en la parte superior de esta nota, fue tomada un 9 de diciembre de 2014, en el estreno de la película "La teoría del todo" en Londres.

"Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años", dice un documento firmado por los hijos de Hawking, Lucy, Robert y Tim.

De acuerdo con el diario The Guardian, su familia emitió el comunicado en la madrugada del miércoles confirmando su muerte en su casa en Cambridge.

