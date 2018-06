Espectáculos

"La serie de Luis Miguel sería aburridísima si se contaran las verdades": Stephanie Salas

La actriz aún se encuentra molesta por cómo la personificaron en la famosa serie de Luis Miguel

REDACCIÓN 13/06/2018 03:21 p.m.

La actriz aseguró que está consciente de que esta narrativa está llena de ficción y se dice tranquila porque ella sí tuvo la oportunidad de contar la verdad. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La actriz Stephanie Salas volvió a hablar de la polémica que generó el personaje de Sofi, en la serie biográfica de Luis Miguel.

De acuerdo a "Hola", Stephanie Salas indicó que ya no se encuentra molesta por cómo se le retrató en la bioserie ya que este proyecto al final de cuentas es un producto comercial.

Asimismo, en su comunicado, calificó de "irrespetuosa y ofensiva", dejando claro que estaba en todo su derecho de defenderse.

La actriz y cantante fue entrevistada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, antes de subir al avión que la llevaría a Oaxaca donde festejara el cumpleaños 29 de su hija Michelle.

"Simplemente dije las cosas como yo creo que son y, pues, tengo todo el derecho de simplemente dar un comunicado, sobre todo a la gente que me sigue", explicó Salas a las cámaras de Ventaneando.

ACTRIZ CAUSA POLÉMICA, COMPARTE OBRA DE ARTE HECHA DE TOALLAS SANITARIAS CON SANGRE

Recordemos que tras la emisión del capítulo 3 de la serie de Luis Miguel, Stephanie expresó su molestia, ahora sabe que la forma en la que la personificaron es por un interés comercial.

Yo creo que es una serie, no es totalmente cien por ciento todo lo que pasó, las series son parte como de algo que se le está dando al público para que tenga también esta expectativa imagínate sino sería aburridísima si se contaran las verdades, dijo.

Stephanie aseguró que está tranquila, pues antes de que la serie se estrenara, ella ya había contado su verdad.

"Obviamente todo va a estar dado a una versión que es conveniente para una serie comercial. En mi caso, yo di mi versión a la revista ¡HOLA!, que fue de viva voz, o sea, yo con una grabadora dije mi versión, mi lado, el otro lado pues ya lo estamos viendo en una serie, entonces, hay que entender que hay un lado ficticio acomodado a beneficio de los productores de la serie".

La actriz está consciente de que aunque los guionistas adaptaron la historia para ganar la aceptación de los seguidores del cantante, él también dio su aprobación del material.

"Él tuvo que decir todo lo que él quiso contar desde su perspectiva, no sé hacia donde él quisiera dirigir toda su historia, pero, yo estoy contenta, estoy tranquila porque sé lo que he vivido y soy una mujer buena, una mujerĀ hecha y derecha y lo que viví a los 18 años digo ¡wow! Me hubiera encantado que lo contara de la forma que fue, porque las cosas sí están alteradas, de tal forma que no fueron así", detalló.

