Stephanie Salas asegura que embarazarse de Luis Miguel fue como una luz en una época oscura

REDACCIÓN 19/12/2018 06:11 p.m.

La actriz Stephanie Salas reveló los motivos por los que decidió tener a su hija Michelle Salas cuando todavía era una adolescentes y sin el apoyo del padre.

De acuerdo a Grupo Fórmula, tras toda la controversia que ha provocado la relación que mantuvieron en su adolescencia Luis Miguel y Stephanie Salas, decidió hablar del tema.

Jorge "El Burro" Van Rankin le realizó la entrevista a Stephanie Salas para el programa "Hoy", la nieta de Doña Silvia Pinal se sinceró y confesó que el deceso de su media hermana Viridiana, tuvo que ver con su decisión de convertirse en madre a tan temprana edad.

La verdad yo le tomé un cariño incluso muy maternal, o sea, el día que yo me embaracé, yo tenía eso muy presente, el amor que yo tenía con mi hermana (Viridiana), esa sensibilidad, que el día que yo me embaracé fue de los motivos por el que siendo aún muy joven, dije va, porque eso que viví fue algo irreparable, fue emocionalmente muy fuerte para mi y muy bello de estar en cercanía con un ser tan pequeñito, contó Salas.

Otras de las revelaciones que realizó Stephanie Salas fue el cómo vivió su embaraza.

"Fueron épocas muy oscuras familiarmente, emocionalmente, hablando de estas pérdidas en mi familia, en el momento en que yo me embarazo siento como un rayo de luz, literal, sentí que a mí se me abrían los ojos a la vida, se me iluminaba la vida, y me encaminaba hacia algo muy bueno, me hace crecer como mujer, me hace tomar fuerzas, me hace tomar agallas, me hace decirle a mi mamá: ´sí, estoy embarazada, (...) es mi vida, es mi rollo".

