Nestlé ahora te venderá productos Starbucks

REDACCIÓN 07/05/2018 03:37 p.m.

Nestlé anunció el pago de una licencia de 7,150 millones de dólares que le permitirá comercializar productos con la marca Starbucks en todo el mundo.

El acuerdo, que no incluye ninguna tienda ni cafetería de Starbucks, da a Nestlé, propietaria de las marcas Nescafé y Nespresso, una plataforma para seguir expandiendo su negocio en América del Norte, dijo en un comunicado.

We are entering an agreement to market Starbucks consumer and foodservice products, bringing together world´s most iconic coffee brands: https://t.co/SUg7T7KtnG pic.twitter.com/DERXQYgYmb