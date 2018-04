Starbucks cerrará todas sus tiendas en EU por escándalo de racismo

AGENCIAS Y REDACCIÓN 17/04/2018 03:43 p.m.

Hace unos días, d os hombres afroamericanos fueron detenidos en un Starbucks de Filadelfia, Estados Unidos, luego que los empleados llamaran a la Policía cuando antes les negaron usar el baño, ya que los hombres no habían consumido nada en la cafetería.

Oxxo, Vips, McDonald´s y Starbucks, ¿quién vende más?

Por ello, la cadena de cafeterías Starbucks anunció que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos; se trata de 8 mil tiendas.

Sin embargo, la clausura será durante la tarde del 29 de mayo para que sus trabajadores sean sometidos a un curso de combate a las prácticas racistas.

@Starbucks The police were called because these men hadn´t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it´s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci