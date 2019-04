Disney presenta el tráiler de "Star Wars: The Rise of Skywalker", el Episodio IX de la saga

REDACCIÓN 12/04/2019 04:12 p.m.

Disney lanza el primer tráiler de "Star Wars: The Rise of Skywalker", el Episodio IX de la saga de Jeorge Lucas y el avance ser ve muy prometedor, luego de la decepción y la ola de críticas que la última película de la Guerra de las Galaxias, "The Last Jedi" dejó a la franquicia.

De acuerdo con Publimetro, como parte de la Star Wars Celebration, Disney reveló el primer tráiler del último episodio de la saga de los Skywalkers, The Rise of Skywalker que llegará a los cines el 20 diciembre de este año.

La película buscará complacer a los fans luego de que la cinta The Last Jedi y las decisiones creativas del director Rian Johnson, tiraran a la basura, todo el canon y mitología establecida por más de 40 años, poniendo su agenda política progresista antes que una buena narrativa.

La película es dirigida por J J Abrhams quien ya dirigió el séptimo episodio de la saga y dejó a los fanáticos con un buen sabor de boca.

