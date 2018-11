Al borde del llanto: Así reaccionaron los actores de Marvel a la muerte de Stan Lee

REDACCIÓN 13/11/2018 07:45 p.m.

Se nos fue una gran mente del entretenimiento, desde que se confirmó la muerte del grande de los cómics, Stan Lee famosos que interpretan a sus superhéroes lo despiden con mucho pesar en redes, agradeciendo su ingenio porque sin sus creaciones no serían los personajes de Hollywood que son ahora.

De acuerdo con Mouse, Chris Evans, Ryan Reynolds, Robert Downey Jr y Hugh Jackman, entre otros famosos usaron sus redes sociales para despedir a Stan Lee.

STAN LEE GRABÓ SU CAMEO PARA "AVENGERS 4"

Chris Evans, actor que interpreta a Capitán América.

"Nunca habrá otro Stan Lee. Por décadas él le dio a jóvenes y viejos aventuras, escape, confort, confianza, inspiración, fuerza, amistad y felicidad. Él transmitía amor, simpatía y dejará una marca indeleble en muchas, muchas, muchas vidas ¡Excelsior!".

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 de noviembre de 2018

Robert Downey Jr, actor que interpreta a Iron Man

"Te lo debo todo a ti. Descansa en paz Stan Lee".

Ryan Reynolds, actor que interpreta a Deadpool

"Maldición, RIP Stan. Gracias por todo".

Tom Holland, actor que interpreta a Spider-Man

"Cuántos millones de nosotros estamos en deuda con este chico, nadie más que yo. El padre de Marvel ha hecho a tantas personas increíblemente felices. Qué vida y qué cosa para haber logrado. Descansa en paz Stan".

Hugh Jackman, actor que interpretó a Wolverine

"Hemos perdido a un genio creativo. Stan Lee fue una fuerza pionera en el universo de los superhéroes. Estoy orgulloso de haber sido una pequeña parte de su legado y... haber ayudado a llevar a uno de sus personajes a la vida".

Mike Colter, actor que interpretó a Luke Cage

"R.I.P Stan Lee ¡Tu nos inspiraste a todos!"

Evangeline Lilly, actriz que interpreta a Wasp

"Stan...más que un maestro de historias siempre parecías un maestro de la vida. Te veo como una inspiración para el resto de mi vida. Vivirás. xoxo. Tu Wasp".

Pero no solo los actores han reaccionado a la muerte de Lee, ya que el presidente de Marvel Studios Kevin Feige también se despidió del autor.

"Nadie ha tenido más impacto en mi carrera y en todo lo que hago en Marvel Studios que Stan Lee. Stan nos deja un extraordinario legado que vivirá más que todos nosotros. Nuestros pensamientos están con su hija que, su familia, y sus millones de fans. Gracias Stan ¡Excelsior!", escribió Feige.

Joe y Anthony Russo, directores de Avengers: Infinity War tampoco quedaron ajenos a la noticia y escribieron: "Gracias por llenar nuestras infancias con tanta alegría. Serás muy, muy extrañado".

Un poco después que los primeros en reaccionar, otros actores se han sumado a la despedida de Stan Lee.

Karen Gillian, actriz que interpreta a Nebula

"Desacansa en paz Stan, gracias por tu ingenio"

ESTOS SON LOS PERSONAJES QUE CREÓ STAN LEE

Paul Bettany, actor que interpreta a Vision

"Eso fue una vida bien vivida en su máxima capacidad ¡Excelscior! 1922-2018. Gracias Stan de todos tus fans".

Zoe Saldana, actriz que interpreta a Nebula

"Hoy perdimos a uno de los grandes. Stan Lee fuiste una inspiración y superhéroe para todos nosotros ¡Gracias por contribuir tanto y darnos a todos algo a lo que aspirar! Descansa en paz Stan Lee".

Mark Ruffalo, actor que interpreta a Hulk

"Día triste, triste. Descansa en el poder tío Stan. Has hecho del mundo un lugar mejor a través del poder de la mitología moderna y tu amor por este sucio tipo de ser humano...Nos permites ser extrahumanos... incluso sobrehumanos. Me siento profundamente honrado de haber tenido un pequeño papel en la constelación de Stan Lee".

