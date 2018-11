Este fue el tuit póstumo de Stan Lee y el cameo que grabó para "Avengers 4"

REDACCIÓN 13/11/2018 03:03 p.m.

El mundo entero entró en shock al darse a conocer la lamentable noticia de la muerte de un magnate de los cómics, la gran mente detrás de icónicos superhéroes de Marvel, Stan Lee. Para inmortalizar su despedida, publicó un tuit con su característica despedida en el mundo editorial y la producción de "Avengers 4" confirman que logró grabar su tradicional cameo.

De acuerdo con Tribuna, las películas de los superhéroes de Marvel tienen el sello personal de Stan Lee con sus tradicionales cameos, apariciones especiales interpretando algún cómico y sencillo rol.

ESTOS SON LOS PERSONAJES QUE CREÓ STAN LEE PARA MARVEL

Para la buena suerte de los fans, Stan Lee habría grabado su cameo para la cuarta entrega de Avengers, esto según las declaraciones que Joe Russo ofreció hace meses a la BBC Radio Escocia sobre la forma en que el co-creador de 'Spiderman' filmaba dichas escenas.

Stan, típicamente nosotros tratamos de que él haga, él no ama volar, así que tratamos que haga sus cameos al mismo tiempo. Así que, si tenemos otras películas grabándose en el mismo lote en el que estamos, por ejemplo, Ant-Man 2 o Avengers 4, agrupamos sus cameos y entonces lo movemos (a Stan Lee) de un set al siguiente, y hacemos que termine sus cameos en un día", expuso en esa ocasión el director de Avengers: Infinity War.

Ante tal afirmación, muchos han considerado que Stan Lee grabó el cameo para el cierre de Los Vengadores que llegará el próximo 3 de mayo a los cines. Sin lugar a dudas, la aparición más emotiva del Universo Cinematográfico de Marvel.

Por si no fuera suficiente, la cuenta oficial de Stan Lee de Twitter, publicó el último adiós del escritor con su ya famosa firma para terminar sus textos "Excelsior".

LA HISTORIA DE STAN LEE MÁS ALLÁ DE LOS SUPERHÉROES

¿Qué significaba la palabra "Excelsior" para Stan Lee? También en Twitter lo explicó en 2010:

Finalmente, ¿qué significa Excelsior? "¡Hacia arriba y hacia adelante por la gloria mayor!" ¡Eso es lo que os deseo cuando acabo de tuitear! ¡Excelsior!", escribió el prestigioso creador de cómics. Una palabra que por entonces nadie sospechaba que emplearía también en su último adiós.

Finally, what does "Excelsior" mean? "Upward and onward to greater glory!" That´s what I wish you whenever I finish tweeting! Excelsior! — stan lee (@TheRealStanLee) 9 de noviembre de 2010

