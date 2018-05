HOSTALES CLANDESTINOS

Spring brakers desquician a la Condesa; vecinos se quejan

Líderes vecinales señalan que hostales clandestinos surgieron hace más de seis meses en la zona de la Condesa

REDACCIÓN 08/05/2018 08:09 a.m.

El inmueble ubicado en Aguascalientes 202, colonia Hipódromo, era un hostal clandestino, pero ya fue clausurado (Tomada de Excélsior)

"Haz de cuenta que aquí es el spring brake", se queja una coordinadora vecinal de la colonia Hipódromo sobre las fiestas que realizan jóvenes turistas de Canadá, Europa y Estados Unidos que se hospedas en hostales clandestinos o que no tienen el giro oficial para ofrecer este servicio en dicha zona de la delegación Cuauhtémoc.

Lee también en La Silla Rota: Las balas se apoderan de la Condesa

Líderes vecinales y vecinos señalan que este tipo de hostales surgieron hace más de seis meses, establecimientos como el de Aguascalientes 202, que este fin de semana recibió una notificación de suspensión provisional.

Los spring breakers son jóvenes que aún no cumplen la mayoría de edad en sus países de origen, lo que no les deja beber alcohol, por lo que vienen a México, regularmente a destinos de playa, para poder consumir estas bebidas al ya ser considerados como adultos.

Quetzal Castro Montalvo, coordinadora del Comité Hipódromo II, contó a Excélsior que "en el número 202 de Aguascalientes tenemos un hostal que es clandestino. Es un negocio redondo. Haz de cuenta que aquí es el spring brake, entonces, desgraciadamente nosotros somos los que padecemos todo eso, porque además ya tienen cortesías".

La vecina agregó que "llegan al hostal, se van los fines de semana de antro –o entre semana también–, les cierran el antro y se vienen para acá".

"Entonces te has de imaginar que es una cantidad impresionante de personas entrando y saliendo del hostal. Y peor aún, si todavía está abierto el Fork Off, se juntan y es una multitud que no tienes una idea", lanzó.

Para sus denuncias antes las autoridades delegacionales y de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, vecinos han tomado fotografías y video, material en el que se observa cómo decenas de jóvenes extranjeros ingieren bebidas alcohólicas en la vía pública y elevan la voz durante la madrugada.

Los vecinos han expresado su molestia al salir a pedirles que se calles o solicitar la intervención de la policía preventiva para que establezca el orden en la calle.

Otros como César Márquez han optado por aventarles huevos para exigir que dejen dormir a los vecinos, ante la falta de atención de las autoridades.

"La fiesta y los gritos están aquí hasta la madrugada. Yo tengo que pararme temprano, a las siete de la mañana, porque debo ir a trabajar hasta Santa Fe. Hay veces que son las siete de la mañana y todavía hay grupos de jóvenes ebrios que gritan en la calle", mencionó.

Los vecinos reportan otros cinco sitios parecidos que se localizan en las calles Alfonso Reyes, Nuevo León y Aguascalientes.

LEA TAMBIEN Asesinato en un antro de la Condesa: otro caso de narco en la CDMX El sábado pasado un joven fue asesinado en el bar Dembow; la escena fue muy similar al homicidio que 5 años atrás desató el caso Heaven

LEA TAMBIEN Denuncian a anciano que simula infarto para asaltar en Condesa Según explicaron en redes, en las colonias Condesa, Escandón, Nápoles y Del Valle esta banda presuntamente opera

lrc