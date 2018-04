ELECCIONES 2018

Coaliciones lanzan spots contra AMLO; INE ordena mantenerlos al aire

Los consejeros rechazan la solicitud de medidas cautelares hecha por Morena que considera que el contenido de los spots es calumnioso

REDACCIÓN 26/04/2018 04:35 p.m.

Los spots han comparado a Andrés Manuel con el exmandatario de Venezuela Hugo Chavéz (Foto: Web)

Los partidos que integran la coalición "Por México al Frente", PAN, PRD y MC pautaron una serie de spots en contra del candidato de la coalición "Juntos Harémos Historia", Andrés Manuel López Obrador, los cuales expresan que con las propuestas de López Obrador el país quedará en "ruinas".

El spot del PAN, asegura que con el candidato de Morena en la presidencia, a México podría pasarle lo de Venezuela y quedar en "ruinas", mientras aparecen imágenes del expresidente venezolano Hugo Chavéz.

"Algunos dicen que México no podría estar peor, pero piensa en Venezuela, un país que vivía un proceso de modernización, hoy está en ruinas. ¿Qué pasó? ¿Qué gobiernos corruptos provocaron una crisis profunda (...) la gente le creyó, en vez de mejorar las cosas traicionó a su pueblo, acabó con la economía y hoy un rollo de papel de baño es un lujo en Venezuela. Sí, México podría estar peor con López Obrador", con esa declaración concluye el promo, el cual dura 30 segundos.

Dicho spot, el PAN lo colocó en el momento en el que Anaya increpa al tabasqueño en materia de corrupución.





Sin embargo, los mensajes con Andrés Manuel López Obrador también fueron pautados por el PRD y otro por Movimiento Ciudadano.

En el segundo spot, hecho por el PRD se incluye una pregunta que Ricardo Anaya le hizo a López Obrador durante el primer debate presidencial: ¿Perdonar a los criminales sí o no, Andrés Manuel? Después de que en el video editado López Obrador responde, se escucha otra declaración de Anaya: "Que quede constancia, le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar porque engaña a la gente, a cada público le dice lo que quiere oir, y como hoy tienen a todos los públicos reunidos, no sabe qué decir".

Por último, el promocional de Movimiento Ciudadano, titulado "El mismo discurso de ya sabes quién", el cual esta rodado en una casa abandonada, en la que se oye la misma frase en un disco rayado: "la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder", inmediatamente después se puede escuchar una voz diciendo: "12 años pasado y el discurso de ya sabes quién sigue siendo el mismo. México necesita nuevas ideas, un nuevo movimiento está por llegar".

INE ordena mantener spot del PRI contra AMLO





El Instituto Nacional Electoral confirmó la legalidad de los nuevos promocionales que difunde el PRI, en los cuales se refuerza la campaña del miedo en contra de López Obrador.

Los consejeros rechazaron la solicitud de Morena que consideraba que el contenido de los promos era calumnioso y afectaba la campaña de su candidato.

EL INE YA SANCIONÓ AL INE AL COMPROBARLE TURISMO ELECTORAL

A su vez, el consejero Benito Nacif refirió que la negativa de medidas cautelares es consistente con los presentes jurisdiccionales que impiden a la autoridad electoral a interferir la presencia de calumnia.

La presidenta de la Comisión, Adriana Favela, detalló que los tres promocionales si bien presentan una crítica fuerte y vigorosa, ésta se encuentra amparada en la libertad de expresión.

A través de estos tres spots, dos de radio y uno de televisión, el tricolor recupera discursos de López Obrador en contra de la reforma educativa para después presentar imágenes de hechos violentos en donde participa el magisterio, para finalizar con la frese "Elige miedo o Meade".

C on información de Milenio

