Netflix influye en la lista de lo más escuchado en Spotify, Luis Miguel encabeza la lista

REDACCIÓN 04/12/2018 05:18 p.m.

Como cada año, la plataforma de música, Spotify reveló su recuento anual donde los ritmos urbanos y latinos de J Balvin, Ozuna y Bad Bunny se colaron en la lista de los artistas más escuchados en todo el mundo a lo largo de 2018.

De acuerdo a EFE, la clasificación anual desvelada hoy por la plataforma digital, liderada por el canadiense Drake.

El colombiano J Balvin fue el cuarto artista con más reproducciones en 2018 solo por detrás de Drake y los estadounidenses Post Malone y XXXTentacion, que en este orden dieron forma a un podio completamente dominado por el rap.

"God's Plan", de Drake, fue el tema con más reproducciones seguido de "SAD!", del fallecido XXXTentacion; "rockstar (feat. 21 Savage)" y "Psycho (feat. Ty Dolla $ign)", ambas de Post Malone; e "In My Feelings", también de Drake.

El canadiense se hizo asimismo con la medalla de oro en la relación de discos más populares en Spotify gracias a "Scorpion", que se situó por delante de "beerbongs & bentleys", de Post Malone; "?", de XXXTentacion; "Dua Lipa", de Dua Lipa, y "÷", de Ed Sheeran.

Drake también fue el artista más escuchado de 2018 en Apple Music en todo el mundo.

En su lista "Lo mejor de 2018" presentada el martes, Apple coloca el disco de Drake "Scorpion" como el más reproducido y su tema "God's Plan" como el más popular. Las canciones "Nice for What" e "In My Feelings", que también pertenecen al rapero, fueron segunda y cuarta, respectivamente.

Spotify remarcó en el análisis de sus estadísticas anuales que J Balvin fue en junio el artista más popular de la plataforma en todo el mundo, un hecho que probablemente esté relacionado con que su último disco, "Vibras", fue editado el 25 de mayo.

¡PAREN TODO! NOELIA FIRMÓ CONTRATO MILLONARIO PARA ACTUAR EN PELÍCULA PARA ADULTOS

El sabor de Puerto Rico también se dejó notar entre lo más destacado de Spotify gracias a Ozuna (séptimo a escala global) y Bad Bunny (octavo).

En este sentido, la compañía tecnológica recordó que en 2017 Daddy Yankee fue el único músico en lengua española que logró estar entre los diez artistas más escuchados ese año en todo el planeta.

Por su parte, dos mujeres de origen hispano se hicieron hueco entre las cantantes con más reproducciones en Spotify en 2018: Cardi B, que fue la tercera más escuchada en todo el mundo; y Camila Cabello, que ocupó el quinto lugar.

Los artistas más escuchados de 2018

Drake

Post Malone

XXXTENTACION

J Balvin

Ed Sheeran

Las mujeres más escuchadas

Ariana Grande

Dua Lipa

Cardi B

Taylor Swift

Camila Cabello

Las canciones más escuchadas

God's Plan – Drake

SAD! – XXXTENTACION

rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone

Psycho (feat. Ty Dolla $ign) – Post Malone

In My Feelings – Drake

Los álbumes más escuchados de 2018

Scorpion – Drake

beerbongs & bentleys – Post Malone

XXXTENTACION

Dua Lipa – Dua Lipa

Ed Sheeran

Los grupos más escuchados

Imagine Dragons

BTS

Maroon 5

Migos

Coldplay

Las listas de reproducción más seguidas de Spotify

Today's Top Hits

RapCaviar

¡Viva Latino!

Baila Reggaeton

Songs to Sing in the Car.

EFELCTO NETFLIX

Durante 2018, Luis Miguel fue el artista con mayor número de reproducciones en México, de acuerdo con un reciente informe de Spotify.

En el informe las estadísticas revelan que el catálogo del intérprete de "Culpable o no" registró un aumento de 50% en el número de reproducciones a partir de abril, mes en que se estrenó la primera temporada de "Luis Miguel La serie" vía Netflix.

Este no es el único logro de El Sol en la plataforma, tras la emisión del primer capítulo de la serie Luis Miguel también rompió el récord de más streams para un artista en una semana. Desde entonces, el cantante mexicano ha mantenido un promedio de 6 millones de oyentes cada mes.

Como resultado de este gusto renovado por Luis Miguel, el intérprete de "La incondicional" encabezó la lista de los álbumes más escuchados en nuestro país a través de Spotify con el disco recopilatorio Grandes Éxitos publicado originalmente en 2005.

A pesar de ello, El Sol no logró entrar a la lista de las canciones más reproducidas en México. El reggaetón fue el género que dominó las canciones más escuchadas en 2018.

auc

LEA TAMBIEN Encuentran al gemelo perdido de Vicente Fernández en un Oxxo El hombre tiene un increíble parecido con el cantante Vicente Fernández, causó sensación en redes y de paso se echó un palomazo

LEA TAMBIEN Mhoni Vidente hace perturbadora predicción: "Ángel de la muerte descendió en la toma de posesión de AMLO" Mhoni Vidente aseguró haber visto al ángel de la muerte descender sobre los presidentes y advirtió que el nuevo mandatario debe tener cuidado