¡Escucharon nuestras plegarias! Spotify dejará importar tu propia música a su aplicación

Fanáticos de la música que no está en Spotify, como por ejemplo, Tool, "regocijaos", porque ahora podrán tener todo en la misma aplicación. Sí Spotify dejará importar tu propia música a su aplicación.

De acuerdo con Publimetro, esto fue descubierto por la ingeniera Jane Wong y lo dio a conocer en su cuenta de Twitter:

Spotify is testing "Import your music" directly from your Android device pic.twitter.com/Nx28gdI4mR